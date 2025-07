Cyberpunk 2077: „Ihr müsst besser aufpassen“ – Hinweise auf neues Fahrzeug blieben unbemerkt

Update 2.3 für "Cyberpunk 2077" bringt unter anderem eine Reihe von neuen Fahrzeugen ins Spiel. Auf eines davon hatten die Entwickler schon hingewiesen, was jedoch völlig an den Fans vorbeigegangen ist.

Am 17. Juli veröffentlichen die Entwickler von CD Projekt Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“, auf das die Fans des futuristischen Rollenspiels ein wenig länger warten mussten. Eigentlich sollte der Patch bereits im Juni erscheinen. Das Studio verschob den Termin jedoch, um noch ein wenig an den neuen Inhalten zu feilen.

Nun wird das Update für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC ausgerollt. Mit dabei sind unter anderem drei neue Autos und ein Motorrad. Wie Paweł Sasko, Quest Design Director von „Cyberpunk 2077“ und Associate Game Director der kommenden Fortsetzung, erklärte, habe man bereits vor dem Release von Update 2.3 Hinweise auf eines der neuen Autos gestreut. Allerdings hatten die Fans wohl trotzdem keinen Schimmer.

Entwickler ist von Reddit-Community enttäuscht

Patch 2.3 bringt gleich drei neue Fahrzeuge sowie ein neues Motorrad zu „Cyberpunk 2077“. Neben dem Rayfield Caliburn „Mordred“, dem Yaiba ASM-R250 Muramasa und dem Chevillon Legatus 450 Aquila kommt auch der Yaiba ARV-Q340 Semimaru ins Spiel, den die Fans aus dem Comic „Cyberpunk 2077: Kickdown“ kennen dürften.

Bei „Kickdown“ handelt es sich um den fünften und neuesten Band der „Cyberpunk“-Comicbuchreihe von Dark Horse. Die Ausgabe erschien im März 2025 und enthielt nicht nur den Yaiba ARV-Q340 Semimaru, sondern laut Paweł Sasko auch einen dicken Hinweis zu dem Auto.

„Wir haben tatsächlich einen kleinen Hinweis für euch eingebaut, falls ihr vielleicht aufpasst“, so Sasko. „Auf der letzten Seite des [Kickdown-]Comics gibt es ein Bild vom Yaiba Semimaru, das wir schon vor einiger Zeit dort eingefügt haben. Damit wollten wir euch eine kleine Vorahnung geben und sehen, wie sehr ihr darauf achtet, was wir in den verschiedenen Medien tun.“

„Ich weiß, dass einige von euch das machen“, so der Entwickler weiter. „Aber ich habe das nicht auf Reddit gesehen, also bin ich ein wenig enttäuscht von dem Reddit-Haufen. Leute, ihr müsst wirklich besser aufpassen, denn wir machen eine Menge Dinge, die ihr verpasst.“

Neben den neuen Fahrzeugen bringt der neueste Patch für „Cyberpunk 2077“ einige weitere Features und Verbesserungen ins Spiel. So können drei der neuen Fahrzeuge durch neue Nebenjobs verdient werden. Chevillon Legatus 450 Aquila wird hingegen am Autofixer zur Verfügung stehen.

Dazu kommen die Autopilot-Funktion AutoDrive mit zahlreichen Funktionen sowie Verbesserungen am Fotomodus sowie eine ganze Reihe an Qualitiy-of-Life-Änderungen. Die Patch Notes zu Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“ haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

