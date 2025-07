EA Sports FC 26: Frauenfußball inklusive – Partnerschaft mit dem FC Bayern München angekündigt

Nach der offiziellen Enthüllung von „EA Sports FC 26“ in dieser Woche kündigte EA eine weitere Partnerschaft an. Im Rahmen dieser Kooperation finden exklusive Inhalte rund um den deutschen Rekordmeister FC Bayern München ihren Weg ins Spiel.

In dieser Woche stellte uns Electronic Arts „EA Sports FC 26“ ausführlich vor und bestätigte, dass der diesjährige Ableger der Reihe im September für PC und Konsolen erscheinen wird.

Ergänzend dazu kündigte der Publisher in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München eine exklusive, mehrjährige Partnerschaft im Bereich der Fußball-Videospiele an. Neben der realistischen Darstellung des deutschen Rekordmeisters umfasst die Zusammenarbeit auch die ikonische Allianz Arena.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, ist in „EA Sports FC 26“ nicht nur die Männermannschaft des FC Bayern München enthalten, sondern auch auf die Frauenmannschaft. Diese entwickelte sich mit vier Meisterschaften in den vergangenen fünf Jahren zuletzt zum erfolgreichsten Verein im deutschen Frauenfußball.

Spannende Inhalte und Innovationen versprochen

Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen, dass sich Fans des FC Bayern München auf weitere „spannende Inhalte und Innovationen“ freuen dürfen, die in „EA Sports FC 26“ für eine authentische Fußballerfahrung sorgen. Konkreter wurde die offizielle Pressemitteilung in diesem Zusammenhang aber noch nicht.

„Leidenschaft, Einsatz und Emotionen zeichnen den Fußball aus, auf dem Rasen wie in der virtuellen Welt – und die Gaming-Community wächst mit jedem Spielzug. Umso mehr freuen wir uns als FC Bayern, diese Attribute mit unserem neuen Partner EA Sports FC zu teilen“, sagte Michael Diederich, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München.

„Gemeinsam wollen wir das Zusammenspiel mit der nächsten Generation von Fußballfans weiter ausbauen: auf dem Rasen und an der Spielkonsole.“

„EA Sports FC 26“ erscheint am 26. September 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, Switch 2 und Nintendo Switch. In diesem Jahr möchten die Entwickler das Geschehen auf dem Rasen mit verschiedenen Verbesserungen und Neuerungen auf das nächste Level heben. Versprochen werden unter anderem ein flüssigeres Dribbling, neu abgestimmte Laufwege sowie ein verbessertes Torwartspiel.

Auch ein umfassend überarbeiteter Managermodus und neue Events zählen zu den Verbesserungen des kommenden Ablegers. Wie bereits aus den Vorjahren bekannt, wird auch „EA Sports FC 26“ in mehreren Editionen erscheinen. Während die Standard Edition auf den PlayStation-Konsolen 79,99 Euro kostet, ist die Ultimate Edition für 109,99 Euro verfügbar.

Zu den exklusiven Inhalten der Ultimate Edition gehört ein siebentägiger Vorabzugriff auf das Spiel.