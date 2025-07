Fallout 76: Entwickler „ständig“ im Gespräch für Crossover mit erfolgreicher Serie

Die im April 2024 veröffentlichte TV-Adaption von „Fallout“ war ein riesiger Erfolg. Aber nicht nur für den Streaming-Dienst Prime Video, bei dem die Show basierend auf der Spielereihe ausgestrahlt wurde. Die Serie brachte auch einen gehörigen Schub an Nutzern über sämtliche Spiele des Franchises.

Auch das Online-Rollenspiel „Fallout 76“ war Nutznießer dieser Erfolgswelle und feierte dies mit einem Survival-Kit im Spiel, das zahlreiche Items aus der Show für die Nutzer bereithielt. Wie der Creative Director von „Fallout 76“, Jon Rush, in einem Interview angab, könnten weitere Crossover-Inhalte aus der Serie folgen.

Die Teams sprechen „ständig“ miteinander, so der Creative Director

Bei dem Summer Game Fest in Los Angeles im Juni gab der Creative Director Jon Rush ein Interview zu „Fallout 76“ und der anstehenden zweiten Staffel der „Fallout“-TV-Adaption. Rush gab an, dass sich das Team immer auf das Spiel konzentriere und Pläne für weitere Inhalte der Show habe.

Allerdings würde man versuchen, diese recht einfach zu halten. Denn immerhin spielt Amazons „Fallout“-Serie in der Franchise-Chronologie im Jahr 2269, während „Fallout 76“ im Jahr 2102 angesiedelt ist. Viel Raum für Überschneidungen gebe es daher nicht, so Rush.

Trotzdem gebe es ein paar Dinge, bei denen sich Spiel und Serie annähern könnten. Außerdem würden beide Medien wirklich gut zusammenpassen, so der Creative Director Rush. Immerhin würden sowohl die Show als auch das Online-Rollenspiele von Leuten gemacht, die Fans des Franchises sind.

„Die Abstimmung mit den saisonalen Veröffentlichungen der Serie ist etwas, worüber wir die ganze Zeit reden, und wir haben hier und da Pläne für Dinge“, so Jon Rush in dem Interview. „Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber die beiden Teams sprechen miteinander.“

Season 2 hat noch keinen konkreten Termin

Wann die zweite Staffel der „Fallout“-Serie startet, ist noch nicht genau bekannt. Im Mai konnte Amazon allerdings bereits verkünden, dass die neuen Folgen im Dezember 2025 ausgestrahlt werden sollen. Gleichzeitig wurde auch eine dritte Season bestätigt.

Wie bereits bekanntgegeben wurde, wird die zweite Staffel von „Fallout“ die Zuschauer nach New Vegas führen. Dieser Ort ist den Fans bereits aus dem 2010 veröffentlichten „Fallout: New Vegas“ von Obsidian Entertainment bekannt. In der Show sind jedoch 15 Jahre seit den Ereignissen des Spiels vergangen.

Auch ein ganz besonderer Gegner aus der „Fallout“-Reihe wird in den kommenden Folgen seinen ersten Auftritt haben. Wie die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner angaben, werden die Zuschauer in Season 2 die Todeskrallen zu sehen bekommen.

