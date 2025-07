Ghost of Yotei: Keine Angst vor Assassin’s Creed Shadows? Das sagt Sucker Punch zu Ubisofts Japan-Abenteuer

„Assassin’s Creed Shadows“ und „Ghost of Yotei“ sind sich auf den ersten Blick in vielerlei Hinsicht ähnlich, doch Entwickler Sucker Punch macht sich deswegen keine Sorgen. Im Gegenteil: Sie finden es „großartig“ und könne nicht genug Open-World-Spiele im feudalen Japan bekommen.

Die Gaming-Branche erlebt seit einigen Jahren einen deutlichen Trend: Videospiele, die im feudalen Japan angesiedelt sind, erfreuen sich großer Beliebtheit. Titel wie „Nioh“, „Sekiro: Shadows Die Twice“, „Ghost of Tsushima“, „Rise of the Ronin“ und das kürzlich erschienene „Assassin’s Creed Shadows“ sind nur einige Beispiele dafür.

Im Oktober dieses Jahres folgt mit „Ghost of Yotei“ ein weiteres Abenteuer, dass die Spieler in das historische Setting entführt. Und die Ähnlichkeiten zu Ubisofts aktuellem Titel sind auf den ersten Blick groß, auch wenn es im Detail wichtige Unterschiede gibt. Doch Nate Fox und Jason Connell von Sucker Punch, den Entwicklern von „Ghost of Yotei“, stören diese Ähnlichkeiten oder die gezogenen Vergleiche zu „Assassin’s Creed Shadows“ nicht im Geringsten.

Mehr Spiele im feudalen Japan? Sucker Punch findet das „großartig“

Wie die beiden Entwickler, die als Creative Directors für „Ghost of Yotei“ verantwortlich sind, jetzt nämlich in einem neuen Interview mit GamesRadar verraten haben, begrüßen sie die Ähnlichkeiten zu „Assassin’s Creed Shadows“ sogar. Der einfache Grund: Sie sind riesige Fans des Settings und freuen sich über jedes vergleichbare Spiel.

„Wir sind große Fans des feudalen Japans und von Open-World-Spielen, und ein weiteres davon auf dem Markt zu sehen, ist als Gamer aufregend, oder? Wir entwickeln das Spiel, das wir selbst spielen wollen, und mehr davon zu sehen, das ist großartig“, sagte Fox.

Dann führte er aus: „„Unser Spiel ist unser Spiel. Es enthält die Dinge, die wir schätzen. Unsere Rachegeschichte ist ein Klassiker des Samurai-Kinos, aber sie ist nur der erste Schritt in dieser langen Erzählung, wie Atsu von einem gebrochenen einsamen Wolf zu einem Wolfsrudel wird und sich dabei verändert. […] Wir möchten keine Details zur Geschichte verraten, aber ich kann Ihnen sagen, dass ihr Streben nach Rache der Anfang ist – absolut nicht das Ganze – aber es ist ein großartiger Anfang.“

Dementsprechend macht sich der kreative Kopf hinter „Ghost of Yotei“ keine Sorgen und auch Connell ergänzte: „Als Künstler ist das einfach etwas, dem man begegnet. Wir sind riesige Fans dieser Dinge, und wenn andere Medien herauskommen, sei es ein Videospiel, ein Film oder eine Fernsehsendung, freuen wir uns irgendwie, dass es sie gibt, weil es das Medium voranbringt.“

Japan-Action im Oktober: Ghost of Yotei und DLC für Assassin’s Creed Shadows

Womöglich könnte es im Oktober auch zu einem „Duell“ zwischen „Ghost of Yotei“ und „Assassin’s Creed Shadows“ kommen: Zwar ist Ubisofts Japan-Abenteuer schon seit Ende März für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich, doch für den diesjährigen Herbst ist mit „Die Klauen von Awaji“ eine große Story-Erweiterung geplant.

Und einem Leak aus dem vergangenen Monat zufolge, könnte der Release-Termin für den DLC für den 6. Oktober 2025 geplant sein – nur zwei Tage nach der Veröffentlichung von „Ghost of Yotei“, das am 4. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheinen wird. Doch wie Nate Fox von Sucker Punch bereits betonte: Als begeisterter Gamer und Fan des japanischen Settings freut man sich über jedes vergleichbare Spiel. So dürften Japan-Enthusiasten im Oktober mehr als genug Grund zur Freude haben.

Übrigens: Wer „Ghost of Yotei“ schon vorbestellen möchte, hat bereits die Gelegenheit dazu. Neben der Standardfassung ist auch eine digitale Deluxe Edition verfügbar, die mit einigen Extras lockt. Sammler können außerdem zur 250 Euro teuren Collector’s Edition greifen. Und wer das Action-Abenteuer besonders stilgerecht erleben will, kann sich in Kürze limitierte PS5-Editionen, Cover und DualSense-Modelle im „Ghost of Yotei“-Design sichern.