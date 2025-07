Ghost of Yotei: Sucker Punch im Interview – Die bisher freieste Spielerfahrung und das Erbe von Jin Sakai

Mit „Ghost of Yotei“ erscheint im Oktober der Nachfolger von „Ghost of Tsushima“. Angesiedelt im selben Universum, erzählt das Open-World-Abenteuer jedoch eine neue Geschichte mit einer neuen Protagonistin. In einem Interview sprachen Nate Fox und Jason Connell von Sucker Punch nun über den Abschied von Jin Sakai und ihre Vision für die offene Spielwelt.

„Ghost of Yotei“ dürfte in diesem Jahr wohl zu den meisterwarteten PS5-Spielen zählen, und allzu lange müssen sich Fans auf den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ zum Glück nicht mehr gedulden. Bereits am 2. Oktober 2025 wird das Open-World-Abenteuer exklusiv für Sonys Konsole erscheinen.

Und nachdem Entwickler Sucker Punch im Rahmen einer eigenen Ausgabe der State of Play erst kürzlich umfangreiche Einblicke in „Ghost of Yotei“ gewährte, lieferten die beiden Creative Directors Nate Fox und Jason Connell nun weitere Details. In einem neuen Interview sprachen sie über ihre Philosophie für die Spielwelt, die für die bislang freieste Erfahrung sorgen soll. Aber auch der Abschied von Jin Sakai, dem Protagonisten aus „Ghost of Tsushima“ wurde thematisiert.

Eine neue Ära: Abschied von Jin Sakai für Atsus Geschichte

Die Handlung von „Ghost of Yotei“ wird rund 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ angesiedelt sein, sodass Jin erwartungsgemäß keine Rolle mehr spielen wird. „Wir lieben Jin Sakai“, sagte Fox im Gespräch mit VGC. „Wir haben viele Jahre damit verbracht, seine Geschichte zum Leben zu erwecken.“

Allerdings wollte man den Spielern ein neues Erlebnis bieten: „Als wir uns entschlossen, eine Fortsetzung zu entwickeln, wollten wir etwas schaffen, das uns bei Sucker Punch alle begeistert. Wir glauben, dass dieser Enthusiasmus und die Freude daran, eine Origin Story zu erzählen, auch bei den Spielern ankommen wird, indem sie etwas ganz Neues erleben können.“

Er ergänzte: „Atsus Geschichte ist sehr reichhaltig, und es passieren viele unerwartete Dinge. Ein Teil davon ist, diese neuen Charaktere kennenzulernen. Während wir Jin Sakai und seine Geschichte, wie er seine Ehre ablegt, um zum Geist zu werden, wirklich lieben, wollten wir den Spielern diese neue Version dessen, was es bedeutet, ein Geist im feudalen Japan zu sein, erleben lassen.“

Mehr Freiheit in der offenen Spielwelt

Doch die Entwickler wollen nicht nur eine neue Geschichte bieten, sondern auch das Spielerlebnis erweitern und verbessern – vor allem mit Blick auf die offene Spielwelt. Demnach können die Spieler in „Ghost of Yotei“ freier als jemals zuvor zu Werke gehen. Als man sich entschied, ein neues Spiel zu entwickeln, war es laut Connell „nur folgerichtig, auch die Art und Weise zu erweitern, wie wir über die Freiheit im Spiel nachdenken“.

„Wie fühlt sich das Erkunden an? Welche Möglichkeiten hast du? Wie leiten wir dich zu deinem nächsten Ziel? Für uns fühlte es sich wirklich wie ein evolutionärer Schritt an, darüber nachzudenken, was Freiheit für den Spieler bedeutet und neue Wege zu ermöglichen, auf denen du etwas Interessantes für dich entdecken kannst.“

Aus diesem Grund wird sich der Spielstil im Vergleich zum Vorgänger ändern: Spieler können nun verstärkt ihren eigenen Weg finden und sich mehr durch die Erkundung leiten lassen. „Das, was Jason und ich am meisten lieben, ist dieser Moment, wenn du auf deinem Pferd sitzt und diese riesige, wunderschöne Landschaft vor dir siehst“, fügte Fox hinzu.

„Vielleicht zeigt dir der Wind, dass du in diese Richtung gehen solltest, wenn du die Geschichte fortsetzen willst. Doch dann siehst du aus dem Augenwinkel etwas, das deine Neugier weckt. Und du sagst dir: Weißt du was? Das schaue ich mir jetzt an. Dieser Moment, in dem das Spiel dir nicht vorschreibt, wohin du gehen oder was du tun sollst – das bist du selbst. Das ist das Schönste an Open-World-Spielen.“

Mehr Abwechslung und die Vorzüge des DualSense

Im weiteren Verlauf des Interviews sprachen die beiden auch über den Umfang von „Ghost of Yotei“, der sich etwa auf dem Niveau des ersten Spiels bewegen wird. Allerdings soll es diesmal deutlich mehr Abwechslung geben, während die Spielzeit stark vom jeweiligen Spielstil der Spieler abhängen wird. Doch die Geschichte soll durch den offeneren Ansatz keinesfalls beeinträchtigt werden. So ist es für Sucker Punch wichtig, die perfekte Balance zu finden.

Connell erläuterte: „Es ist sehr schwierig, eine Geschichte ohne Struktur zu haben. Es wird einen Anfang, eine Mitte und ein Ende geben. Obwohl Atsus Reise darin besteht, die Yōtei Sechs zu jagen, werden wir dich keineswegs einfach alle sechs töten lassen, ohne eine Story-Struktur. Wir schätzen die Geschichte so sehr.“

Abschließend thematisierten sie auch die PS5, da „Ghost of Yotei“ das erste Spiel des Studios ist, dass exklusiv für Sonys aktuelle Konsole entwickelt wurde. Natürlich liegt der Fokus dabei auch auf der Grafik und beeindruckenden Details, doch wie Fox und Connell enthüllten, habe der DualSense-Controller sie noch mehr inspiriert, als die Hardware-Power der PS5.

„Die PS5 ist natürlich ein unglaubliches Stück Hardware, aber mal ehrlich, dieser Controller ist großartig. Ich liebe das haptische Feedback. Ich liebe, wie das Touchpad funktioniert. Ghost of Yōtei wurde von Grund auf für die Nutzung der PS5 entwickelt, um diese blitzschnellen Ladezeiten zu haben und den DualSense-Controller maximal auszunutzen.“

„Wir haben viele Lektionen gelernt, indem wir Ghost of Tsushima durch die Brille dieses Controllers betrachtet haben, die wir sonst nicht gehabt hätten. Das gab uns einen Vorsprung, wie wir Yōtei so PS5-freundlich wie möglich gestalten und es wirklich durch diesen Controller, den ich verehre, zum Leben erwecken können. Wir hätten dieses Spiel ohne die PS5-Funktionen nicht machen können, und wir freuen uns sehr, ein Spiel exklusiv für diesen Controller zu entwickeln.“