GTA 5 Online: So soll euch das Mansions-Update die Wartezeit auf GTA 6 versüßen

Unbestätigten Berichten zufolge könnte im Winter das „Mansions“-Update für „GTA Online“ erscheinen. Der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider „Tez2“ brachte erste mögliche Details zu den geplanten Inhalten in Umlauf.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Rockstar Games mit „Money Fronts“ das nächste große Content-Update für „GTA Online“. Zu den enthaltenen Neuerungen gehörten drei zusätzliche Unternehmen, über die Spieler ihr Geld waschen können.

Kurz nach dem Release von „Money Fronts“ entdeckten Dataminer im Code des Spiels Hinweise auf das nächste Update, das offenbar den Namen „Mansions“ trägt. Sollte Rockstar Games seinem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus treu bleiben, dürfte „Mansions“ irgendwann im Dezember erscheinen.

Doch mit welchen Inhalten dürfen die Spieler rechnen? Während Rockstar Games die Gerüchte rund um „Mansions“ bislang nicht kommentierte, will ein alter Bekannter bereits mehr wissen: der Insider und Leaker „Tez2“, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle rund um „GTA“ etablierte.

Von den Spielern gefordertes Feature soll endlich Einzug halten

Auf X nannte „Tez2“ weitere Details zu den Verweisen, die im Code des Spiels entdeckt wurden, und gab an, dass sich die Spieler auf ein Feature freuen dürfen, das von der Community in der Vergangenheit immer wieder gefordert wurde.

Die Rede ist von speziellen Villen, die vom neuen Unternehmen Prix Luxury Real Estate verkauft werden. Laut dem Leaker sollen die kommenden Villen, die im Winter-Update von „GTA Online“ eingeführt werden könnten, über ähnliche Funktionen wie das Casino-Penthouse verfügen.

Das bedeutet, dass Spieler in ihren Villen Partys veranstalten können. Doch dabei soll es nach aktuellem Stand nicht bleiben.

Des Weiteren ließ sich dem Code von „GTA Online“ entnehmen, dass die neuen Villen mit Arcade-Automaten ausgestattet sein könnten, an denen sich kurzweilige Arcade-Spiele spielen lassen. Ob diese Inhalte tatsächlich mit einem möglichen Winter-Update ins Spiel kommen, bleibt allerdings abzuwarten.

Zum einen weist „Tez2“ darauf hin, dass entsprechende Hinweise zwar im Code gefunden wurden. Bis zur finalen Veröffentlichung des Updates könnten sich die Pläne von Rockstar Games jedoch noch ändern. Hinzu kommt, dass sich das Studio zu den Berichten über das Winter-Update bislang nicht geäußert hat.

Unterstützung über den Release von GTA 6 hinaus?

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von „GTA 6“ im Mai 2026 stellten sich viele Spieler zuletzt die Frage, wie es mit „GTA Online“ danach weitergehen wird. Take-Two Interactive wollte sich auf Nachfrage zwar nicht konkret festlegen, deutete jedoch in Person von CEO Strauss Zelnick an, dass „GTA Online“ auch nach dem Release von „GTA 6“ weiterhin unterstützt werden könnte.

„Ich werde das nur theoretisch besprechen, da ich nicht über ein Projekt spreche, wenn noch keine Ankündigung vorgenommen wurde“, so Zelnick „Aber grundsätzlich unterstützen wir unsere Marken, wenn die Verbraucher an diesen Titeln interessiert sind. Ein Beispiel: Wir haben NBA 2K Online in China, glaube ich, ursprünglich 2012 veröffentlicht.“

Der CEO weiter: „Und dann haben wir NBA 2K Online 2 in China 2017 veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben den ersten Teil nicht eingestellt. Beide sind immer noch auf dem Markt, bedienen die Verbraucher und sind aktiv. […] Wir haben also unsere Bereitschaft gezeigt, ältere Titel zu unterstützen, wenn eine Community mit ihnen interagieren möchte.“

Ähnlich könnte es daher auch bei „GTA Online“ laufen.