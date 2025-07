Im Test: RoboCop Rogue City Unfinished Business bietet die Extra-Portion Shooter-Gewalt und Film-Nostalgie

Mit „RoboCop: Rogue City“ landeten Entwickler Teyon und Publisher Nacon im Winter 2023 einen waschechten Überraschungshit. Der Lizenz-Shooter war zwar kein AAA-Blockbuster, griff aber die Filmlizenz derart treffend auf, dass nicht nur Kinder der 80er und 90er Gefallen an dem bisweilen stumpfen Actionspiel fanden.

Mit „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ erscheint am heutigen 17. Juli 2025 eine Standalone-Erweiterung. Das bedeutet: Ihr benötigt das Hauptspiel nicht und dürft so ganz unkompliziert in die Rüstung des futuristischen Blech-Polizisten schlüpfen.

Die Story: Vorkenntnisse nicht von Nöten

„RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ steht für sich und schließt an den Vorgänger an. Dennoch benötigt ihr keine Vorkenntnisse. Zeitlich ist das Abenteuer zwischen den zweiten und dem dritten Teil der Filmreihe angesiedelt. Schauplatz ist der so genannte OmniTower. In diesen Hochhauskomplex wurden die Bewohner von Old Detroit umgesiedelt.

Doch was ihnen als modernes Paradies versprochen wurde, entpuppt sich als Moloch voller Gewalt und Kriminalität. Die Lage eskaliert, als Söldner die Kontrolle über die Einrichtung übernahmen. Grund genug für RoboCop für Recht und Ordnung zu sorgen.

Als Schurke fungiert Cassius Graves. Der vernarbte Söldner-Anführer ist glücklicherweise mehr als nur ein eindimensionales Abziehbild, sondern erhält in mehreren Rückblenden eine eigene Hintergrundgeschichte und Motivation. In diesen kontrolliert ihr übrigens nicht RoboCop, sondern u.a. auch Alex Murphy selbst.

Willkommen im OmniTower!

Spielerisch bleibt „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ den Tugenden des Hauptprogramms treu. Als RoboCop stapfen wir also durch die Gänge des OmniTowers. Auch wenn euch kein Open-World-Spiel erwartet, so bietet das Programm dennoch optionale Nebenmissionen, in denen ihr nicht selten moralisch-menschliche Entscheidungen treffen müsst.

Erklärt ihr einem von seiner Frau getrennten, alten Mann, dass seine große Liebe längst gestorben ist … oder belasst ihr ihn in seinem Glauben, dass es ihr eigentlich gut geht? Die Geschichten erreichen sicher nicht das Niveau eines „The Witcher 3: Wild Hunt“, ergänzen die Spielwelt aber stimmig.

RoboCop als Detektiv

Das Gameplay selbst splittet sich in zwei Bestandteile: Action und Ermittlungen. Bevor wir uns den Kämpfen widmen, sprechen wir doch zunächst über den ruhigen Part von „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“. Mit Hilfe der RoboCop-Vision scannt ihr Gebiete ab und untersucht an Schlüsselstellen Tatorte. Hier sammelt ihr Beweismittel, die schließlich dafür sorgen, dass die Mission weitergeht.

Auch hier gilt: Das System ist nicht komplex, ist aber eine wichtige Ergänzung für den Spielfluss und dient als willkommene Abwechslung zwischen den reichhaltigen Action-Passagen. Gleiches gilt für die eingestreuten Umgebungsrätsel: Hier eine Kiste verschieben, dort einen Schalter drücken, hier eine Bombe entschärfen – das ist alles Shooter-Durchschnitt, verdient sich aber keinen Filmumsetzungs-Oscar.

Panzer auf zwei Beinen

Was „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ schlussendlich auszeichnet, ist seine Nähe zur Filmvorlage und damit der enorme Wiedererkennungswert. Von typischen Oneliner bis hin zur Möglichkeit zu entscheiden, ob wir Verdächtige festnehmen oder ermahnen: Wenn wir schweren Schrittes und unter lautem Dröhnen durch den OmniTower gehen, sind wir (beinahe) RoboCop.

Gerade nach dem rasanten „Doom: The Dark Ages“ fühlt sich der Shooter schwerfällig und wuchtig an. Schnelle Ausweichmanöver? Fehlanzeige. Hinter Vorsprüngen in Deckung bringen? Nicht möglich. Stattdessen ist der Super-Bulle ein Panzer auf zwei Beinen.

Allerdings gibt es auch einige Zusatzfertigkeiten: Auf Tastendruck zünden wir etwa eine Blendgranate, verlangsamen kurz die Zeit oder stürmen auf Feinde zu. Auf kurze Distanz packen wir Widersacher am Schlafittchen und werfen sie entweder durch die Gegend oder nutzen Interaktionspunkte für Instant-Kills. Da landen Verbrecher auch schon mal im Müllschacht oder werden brutal über Barrikaden gebogen.

Neben dem RoboCop-Ballermann greifen wir die Knarren unserer Feinde auf. Von Schrotflinten über Gatling-Guns bis hin zu Maschinenpistolen oder sogar Katanas ist alles dabei, was Spaß und große Löcher macht. „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ ist knallhart und brutal. Nicht selten fliegen auch Körperteile durch die Luft und den Wachen fehlt nach Treffern der halbe Schädel. Diese Effekte sorgen einher mit dem Umgebungsschaden für eine gute Shooter-Dynamik.

Schwächen im Balancing und der Präsentation

Enttäuschend fiel dagegen die neue Kryo-Gun aus. Zwar sieht der virtuelle Schnellsturm spektakulär aus, jedoch sind die Ladezeiten derart lang und schwer zu berechnen, dass die normalen Ballermänner zumeist effektiver waren. Störend fielen im Test zudem gelegentlich Grafik-Patzer auf: Beispielsweise ragten immer wieder Objekte ineinander oder geschlagene Gegner wirbelten wie wild herum.

Ohnehin ist „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ nicht das visuell spektakulärste Abenteuer. Die Gänge und Schauplätze des OmniTower wirken mitunter arg trist. Das passt zum Szenario, allerdings fehlte uns ein wenig Abwechslung. Die englische Sprachausgabe war mitunter nicht synchron zu den Lippenbewegungen und die NPCs sind nicht so detailliert, wie sie im Jahr 2025 sein sollten.

Ein Hauch von Rollenspiel

„RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ ist eine potente Machtfantasie. Und genau deshalb sehen wir auch über Schwächen beim Gegnerverhalten hinweg. Im Grunde sind die Kämpfe wie eine gewaltige Schießbude. Taktik ist kaum erforderlich, höchstens der richtige Einsatz der Gadgets. Während schwer gepanzerte Truppen nur selten eine Herausforderung darstellten, nervten uns vor allem die flinken Drohnen, die wahlweise am Boden oder aus der Luft attackierten. Mit ihrem hohen Tempo manövrierten sie unseren behäbigen RoboCop immer wieder aus.

Unterstützt wird dieser „Powertrip“ durch zwei Charaktersysteme. Auf der einen Seite sammelt ihr durch das Bewältigen von Missionen oder auch das Sammeln von Beweismaterial Erfahrung. Durch Stufenaufstiege schaltet ihr Skill-Punkte frei, die ihr in sieben Kategorien wie Kampf oder Panzerung investiert. Die einzelnen Bereiche besitzen Schlüsselpunkte mit deren Hilfe ihr weitere Perks aktiviert.

Darüber hinaus stärkt ihr RoboCop mit dem Auto-9-System. Hier aktiviert ihr Schaltpläne und stellt mit Hilfe von Verteilerknoten Verbindungen her. Dadurch verbessert ihr etwa Werte wie Panzerbrechung oder die Nachladegeschwindigkeit. An Schlüsselstellen schaltet ihr Bonus-Fertigkeiten frei und könnt so beispielsweise das Nachladen eurer Standard-Kanone automatisieren.