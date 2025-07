inFamous: Re-Release der Trilogie und neue Spiele? Das sagt Sucker Punch

Das letzte Spiel der „inFamous“-Reihe von Sucker Punch liegt bereits über zehn Jahre zurück und aktuell hat das Entwicklerstudio alle Hände voll mit „Ghost of Yotei“ zu tun. Doch wie Creative Director Nate Fox nun in einem aktuellen Interview andeutete, scheint eine Rückkehr zu „inFamous“ für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

Sucker Punch, die seit 2011 Teil der PlayStation Studios sind, arbeiten derzeit an der Fertigstellung von „Ghost of Yotei“, dass Anfang Oktober exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und einen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ darstellen wird – auch wenn eine neue Geschichte mit einer neuen Protagonistin erzählt wird.

In der Vergangenheit zeichnete sich das Entwicklerstudio aber noch für zwei weitere, bekannte PlayStation-Franchises verantwortlich: „Sly Raccoon“ und „inFamous“. Während die Reihe rund um den diebischen Waschbären schon länger ruht, sieht es aufseiten der Superhelden-Abenteuer nicht viel besser aus: Mit „InFamous: First Light“ liegt der letzte Ableger mittlerweile auch schon über zehn Jahre zurück.

Dennoch wünschen sich viele Fans ein Comeback von „InFamous“ oder zumindest eine Neuauflage der ursprünglichen Spiele. Und womöglich könnte dieser Wunsch in Zukunft auch in Erfüllung gehen.

Director von Ghost of Yotei liebäugelt mit inFamous

Das deutete jetzt zumindest Nate Fox, seines Zeichens Creative Director bei Sucker Punch, in einem aktuellen Interview mit dem Game Informer (via GamesRadar) an. Demnach hat das Studio die Action-Adventure-Reihe noch nicht vergessen: „Ich würde gern an mehr Infamous arbeiten“, sagte Fox während des Gesprächs.

Dann fügte er hinzu: „Ich würde gern eine Neuveröffentlichung der Trilogie sehen, aber bei Sucker Punch geht es immer nur um ein Spiel, und im Moment konzentrieren wir uns sehr darauf, Ghost of Yotei fertigzustellen.“ Das lässt zumindest Raum für die Hoffnung auf eine Zukunft mit einem neuen „inFamous“-Teil oder aber einer Remaster-Veröffentlichung der ersten drei Spiele.

Allerdings gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Berichte und Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von „inFamous“ sowie Sucker Punchs anderer bekannter Reihe, „Sly Cooper“. Im Juli 2022 äußerte sich das Studio sogar zu den Spekulationen, erteilte jedoch eine Absage für kurzfristige Pläne. Und schon damals erklärten die Entwickler, man würde nicht ausschließen, die Marken „in Zukunft wieder aufzugreifen“.

Das ist die inFamous-Reihe von Sucker Punch

Das erste „inFamous“ wurde bereits 2009 für die PS3 veröffentlicht und lässt Spieler in die Rolle von Fahrradkurier Cole MacGrath schlüpfen, der infolge einer mysteriösen Explosion elektrische Superkräfte erhält. So gilt es, die Kräfte zu meistern und herauszufinden, wer für die Explosion verantwortlich ist, während man zwischen dem Weg eines Helden oder eines Schurken entscheiden kann.

2011 folgte mit „inFamous 2“ eine Fortsetzung, die erneut Cole in den Mittelpunkt rückte: Dieses Mal muss er sich gegen eine Bedrohung namens „Das Biest“ behaupten, während die moralischen Entscheidungen eine noch größere Rolle spielen und zu unterschiedlichen Enden führen.

Mit „inFamous: Second Son“ wurde 2014 ein dritter Teil für die PS4 veröffentlicht, die mit Graffiti-Künstler Delsin Rowe einen neuen Protagonisten einführte. Im selben Jahr erschien außerdem der Standalone-DLC „inFamous: First Light“, der die Vorgeschichte der aus dem Hauptspiel bekannten Abigail „Fetch“ Walker erzählt.

Während sowohl „Second Son“ als auch „First Light“ dank der PS4-Abwärtskompatibilität problemlos auf der PS5 gespielt werden können, stehen die beiden ersten Teile nur für Abonnenten von PS Plus Premium zur Verfügung, die via Cloud-Streaming auf die Titel zugreifen können.