Metroid Prime 5: Nächster Teil bereits in den Startlöchern? Insider heizt Spekulationen an

„Metroid Prime 4: Beyond“ wurde noch nicht veröffentlicht, obwohl eine Werbeanzeige in der Londoner U-Bahn zuletzt das Gegenteil suggerierte. Dennoch sind schon jetzt die ersten Gerüchte zu einem möglichen „Metroid Prime 5“ aufgetaucht.

Einem Insider zufolge werden die für das kommende Spiel verantwortlichen Retro Studios nämlich nicht zu „Donkey Kong“-IP zurückkehren, sondern stattdessen direkt das nächste Abenteuer mit der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran in Angriff nehmen.

Insider: Retro Studios bleiben Metroid treu

Die 1998 gegründeten Retro Studios, die sich im Besitz von Nintendo befinden, haben neben der „Metroid Prime“-Reihe auch „Donkey Kong Country Returns“ und „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“ abgeliefert. Aktuell ist man mit der Fertigstellung von „Metroid Prime 4: Beyond“ beschäftigt, das noch in diesem Jahr für die Switch und Switch 2 erscheinen soll.

Doch nachdem Nintendo zuletzt durchblicken ließ, dass es zukünftig 2D- und 3D-Ableger der „Donkey Kong“-Serie geben wird, vermuteten viele Spieler, dass Retro nach der Fertigstellung von „Beyond“ womöglich zum bekannten Affen zurückkehren könnte. Doch einem Insider zufolge sei das nicht in der Fall. Stattdessen sei es wahrscheinlich, dass sich die Entwickler direkt „Metroid Prime 5“ widmen.

„Ich sehe Leute, die Nintendos Kommentare, dass es in Zukunft 2D- und 3D-Donkey-Kong-Spiele geben wird, so interpretieren, als würde Retro weiterhin 2D-Donkey-Kong-Spiele entwickeln. Nein, das ist Wunschdenken“, erklärte der Gaming-Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Gamerant).

„Es ist unwahrscheinlich, dass Retro erneut zu Donkey Kong zurückkehrt; es gab einzigartige Umstände, die es ihnen erlaubten, die DK-Spiele zu entwickeln. Retros ursprünglicher Zweck war es, Spiele für Nintendo zu entwickeln, die Nintendo selbst nicht machen konnte. Es gibt so viele interne Teams, die ein 2D-Donkey-Kong-Spiel entwickeln können, aber außer Retro gibt es NIEMANDEN, der ein Metroid-Prime-Spiel in der Qualität entwickeln kann, in der sie es tun.“

„Ich stelle mir vor, dass sie nach Prime 4 ein Prime 5 machen“

Dass sich die Retro Studios in Zukunft ausschließlich dem „Metroid Prime“-Franchise widmen werden, sei laut Reilly allerdings auch nicht der Fall: „Ich sage nicht, dass sie zum Metroid Prime-Studio werden. Ich stelle mir vor, dass sie nach Prime 4 ein Prime 5 machen und sich dann aufgrund von Franchise-Müdigkeit einer anderen Marke zuwenden werden.“

„Ich sage auch nicht, dass Retro nicht fähig ist, das sind sie definitiv, und „Tropical Freeze“ ist leicht eines der Top-5-2D-Plattformer aller Zeiten, aber wir befinden uns in einer anderen Ära von Nintendo und einer anderen Ära von Retro. Ich möchte hier nur die Erwartungen aller im Zaum halten“, so der Insider abschließend.

Sollte Reilly Recht behalten, dürfen sich die Spieler noch auf weitere Abenteuer mit Samus freuen. Zudem erscheint dieses Szenario nicht unwahrscheinlich, da sich die „Donkey Kong“-Reihe bei Nintendo offensichtlich in guten Händen befindet. Mit dem seit heute erhältlichen „Donkey Kong Bananza“ lieferte Nintendo EPD, die sich auch schon für „Super Mario Odyssey“ verantwortlich zeichneten, einen echten Kaufgrund für die Switch 2 ab, wie auch die Tests verdeutlichen.