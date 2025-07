Mortal Kombat 2: Der erste Trailer ist da! Karl Urban als Johnny Cage im Fokus

Nach dem kurz zuvor veröffentlichten Teaser-Video zu “Mortal Kombat 2” folgte in den Abendstunden der echte Trailer zur kommenden Verfilmung des Prüglers. Er zeigt zentrale Figuren, Kampfszenen und Hinweise auf die Handlung, ohne jedoch alle Details vorwegzunehmen.

Besonders im Fokus: der Auftritt des zuvor abwesenden Charakters Johnny Cage. Gespielt wird die Figur in “Mortal Kombat 2” vom neuseeländischen Schauspieler Karl Urban.

Regisseur Simon McQuoid hatte Cage im ersten Teil bewusst zurückgehalten, da seine prominente Präsenz den Film „leicht aus dem Gleichgewicht bringen“ würde. Er hätte „eine so gigantische Persönlichkeit ist, dass er fast sein eigenes Gravitationsfeld“ habe. Stattdessen wurde seine Existenz lediglich angedeutet: Am Ende des Vorgängers machte sich Cole Young auf den Weg, um Cage ausfindig zu machen.

Der heutige Trailer zeigt Johnny Cage in verschiedenen Sequenzen. Nachfolgend könnt ihr euch das vollständige Video anschauen:

Bekannte und neue Kämpfer treten an

Neben Karl Urban kehren in “Mortal Kombat 2” mehrere Darsteller aus dem ersten Teil zurück, darunter Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Josh Lawson (Kano) und Lewis Tan (Cole Young). Ergänzt wird der Cast durch neue Figuren wie Jade (Tati Gabrielle), Kitana (Adeline Rudolph), Sindel (Ana Thu Nguyen) und Quan Chi (Damon Herriman). Auch der Gegenspieler Shao Kahn, gespielt von Martyn Ford, wird im Trailer erstmals in größerem Umfang gezeigt.

Der Trailer zu “Mortal Kombat 2” bietet einen ersten Eindruck vom zehnten Mortal-Kombat-Turnier, das im Mittelpunkt der Handlung stehen wird. Greg Russo, Co-Autor des ersten Films, hatte die Reihe von Beginn an als Trilogie geplant, wobei der zweite Teil das titelgebende Turnier thematisiert. In der Logik des “Mortal Kombat”-Universums bedeutet der Sieg in diesem Wettkampf die Kontrolle über das jeweils andere Reich – in diesem Fall Earthrealm und Outworld.

“Mortal Kombat 2” wird erneut von Simon McQuoid inszeniert und startet am 23. Oktober 2025 in den Kinos. Die Produktion setzt die Ereignisse des ersten Films unmittelbar fort und integriert zentrale Elemente aus der Videospielvorlage, ohne sich dabei vollständig an deren Ablauf zu halten.