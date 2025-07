Skull and Bones: Neue Season „Oaths of War“ sorgt für frischen Wind – Spiel kostenlos testen

Skull and Bones:

Mit „Oaths of War“ starteten die Entwickler die neueste Season von „Skull and Bones“, die frische Inhalte und einen komplett neuen Spielmodus umfasst. Passend zum Start der Season lässt sich das Piraten-Abenteuer kostenlos anspielen.

Mitte April versicherte Ubisoft den Spielern, dass das Unternehmen weiterhin an der Unterstützung von „Skull and Bones“ festhält, und kündigte ein zweites Jahr mit zahlreichen neuen Inhalten an.

Unter dem Namen „Oaths of War“ steht ab sofort die zweite Season des zweiten Jahres bereit, in der die Spannungen im Indischen Ozean eskalieren. Die DMC und die Compagnie Royale liefern sich laut Ubisoft einen offenen Krieg, in dem sie auf massive Kriegsschiffe und eine verstärkte Megafestung zurückgreifen, um die Herrschaft zu sichern.

Laut Ubisoft dürfen sich die Spieler in „Oaths of War“ sowohl auf neue Inhalte wie das erste spielbare Großschiff als auch spielerische Verbesserungen freuen, für die sich die Community in den vergangenen Monaten immer wieder einsetzte.

Fraktionskriege und eine neue Megafestung

Laut Ubisoft handelt es sich beim ersten spielbaren Großschiff um eine Fregatte, die mit bis zu 34 Kanonenluken, zwei Hilfsstationen sowie dem neuen Vorteil „Schneid“ vor allem auf ihre überlegene Feuerkraft setzt und bei Gefechten auf hoher See eine wertvolle Verstärkung darstellt.

Ebenfalls neu ist die Megafestung Wolvenhol, deren Eroberung die Zusammenarbeit mehrerer Kapitäne im gesamten Indischen Ozean erfordert. Laut offizieller Beschreibung lockt die nahezu uneinnehmbare Festung mit wertvollen Aufstiegsmaterialien.

Um an diese zu gelangen, müssen jedoch zunächst mehrstufige Verteidigungsanlagen sowie diverse Mini-Bosse überwunden werden.

Im weiteren Verlauf der frisch gestarteten Season dürfen sich die Spieler außerdem auf einen neuen Spielmodus freuen: die „Fraktionskriege“. Laut Ubisoft hebt dieser Modus den Konflikt zwischen der Compagnie Royale und der DMC auf eine neue Ebene. Hier schlüpfen die Spieler in die Rolle von Freibeutern, denen Loyalität ebenso wichtig ist wie ihre Beute.

„Durch groß angelegte Invasionseinsätze im gesamten Indischen Ozean können Kriegsressourcen gesammelt und die gewählte Fraktion unterstützt werden. Am Ende jeder Gefechtsphase steht eine Entscheidung an: Treue halten oder die Fraktion verraten“, erklärt Ubisoft und weist darauf hin, das jede Entscheidung den weiteren Verlauf und somit den Ausgang des Konflikts beeinflusst.

Weitere Inhalte und Quality-of-Life-Verbesserungen

Der Schmugglerpass von „Oaths of War“ enthält neben der neuen Fregatte auch zusätzliche Explosivwaffen, Rüstungen sowie kosmetische Belohnungen, die darauf warten, von den Spielern freigeschaltet zu werden.

Abschließend verweist Ubisoft auf verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen, die in „Skull and Bones“ für ein optimiertes Spielerlebnis sorgen sollen.

Unter anderem wurde die Schiffssteuerung überarbeitet, um auf hoher See und in Gefechten mehr Präzision zu ermöglichen.

Ebenfalls neu sind die Voreinstellungen für Ausrüstungen. Dazu erklärt Ubisoft: „Mit dem neuen Feature lassen sich individuelle Ausrüstungssets speichern und vor dem Ablegen schnell auf jedes Schiff anwenden.“

Wer zwar bereits einen Blick auf „Skull and Bones“ geworfen hat, sich aber noch nicht sicher ist, ob sich ein Kauf lohnt, hat in dieser Woche die Gelegenheit, das Piraten-Abenteuer kostenlos auszuprobieren.

Denn: Ubisoft startet heute eine Free-Trial, in der sowohl die Kampagne als auch sämtliche Inhalte der neuen Season uneingeschränkt spielbar sind.