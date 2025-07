Switch 2: Tacker verbreitete zunächst Schrecken – und erzielte dann Rekordsumme für guten Zweck

Im Rahmen einer Auktion versteigerte GameStop den Tacker, der zum Launch der Switch 2 in einer New Yorker Filiale mehrere Konsolen beschädigt hatte, für einen guten Zweck. Die Auktion ging nun mit einem Rekordergebnis zu Ende.

Zu den kuriosesten Geschichten rund um den Launch der Switch 2 im vergangenen Monat gehörte sicherlich ein Vorfall mit einem Tacker, der unter Spielern in New York für Aufsehen sorgte – und teils sogar für echten Ärger.

Der besagte Tacker kam in einer New Yorker Filiale des Spielehändlers GameStop zum Einsatz. Ein offenbar übermotivierter Mitarbeiter befestigte dort den Kassenzettel mit einem Tacker direkt an der Verpackung der Switch 2. Dabei wurden in vereinzelten Fällen sowohl die Verpackung als auch der Bildschirm der Konsole beschädigt.

Nachdem sich GameStop umgehend zu Wort meldete und den Betroffenen versicherte, die beschädigten Konsolen kostenlos zu ersetzen, machte der Händler kürzlich das beste aus der Situation und entschied sich zu einer Charity-Auktion, die bei den Spielern sehr gut ankam.

Tacker wechselt für Rekordsumme den Besitzer

So startete GameStop auf eBay eine Auktion, die interessierten Bietern die Möglichkeit bot, sowohl den Tacker als auch die erste Switch-2-Konsole, die diesem zum Opfer fiel, für einen guten Zweck zu ersteigern. Nachdem innerhalb kürzester Zeit eine Summe von 100.000 US-Dollar erreicht wurde, ging die Auktion vor wenigen Stunden mit einem Rekordergebnis zu Ende

250.000 US-Dollar – oder umgerechnet knapp 215.700 Euro – kamen für den Tacker und die Switch 2-Konsole zusammen. Wie bereits im Vorfeld der Auktion angekündigt, kommt der Erlös vollständig einem karitativen Zweck zugute.

Eigenen Angaben zufolge möchte GameStop das Geld der „Children’s Miracle Network Hospitals“-Organisation spenden, die lokale Krankenhäuser in den USA und Kanada unterstützt.

Somit erwuchs aus einer Situation, die zum Launch der Switch 2 mehrere Kunden mit beschädigten Konsolen verärgerte, ein gelungener PR-Stunt, mit dem viel Geld für einen guten Zweck gesammelt werden konnte. Bereits die offizielle Beschreibung der Auktion kam bei den Spielern aufgrund des humoristischen Untertons gut an.

In dieser hieß es: „Der schwarze Tacker, benutzt von einem GameStop-Mitarbeiter, der in einem Moment nächtlicher Veröffentlichungseuphorie und fehlgeleiteter Begeisterung eine Quittung direkt an die Verpackung einer neuen Nintendo Switch 2 heftete – und dabei sowohl die Pappschachtel als auch den Bildschirm mit einem einzigen, entschlossenen Schlag durchbohrte.“