Call of Duty 2027: Sledgehammer Games arbeitet an neuer Sub-Reihe – Bericht

Activision hat die „Call of Duty“-Reihe über die Jahre hinweg in mehrere Sub-Franchises gegliedert, allen voran die populären Serien „Modern Warfare“ und „Black Ops“. Bald könnte eine weitere dazustoßen.

Dem Bericht eines bekannten „Call of Duty“-Insiders zufolge arbeitet Sledgehammer Games an einem neuen Titel, der den Grundstein für ein eigenständiges Sub-Franchise legen soll und die modernen Ära bedient.

Neue Ausrichtung für 2027 in Planung

Der Leak stammt vom bekannten Insider “TheGhostofHope”, der auf X (ehemals Twitter) angibt, dass Sledgehammer Games aktuell an einem neuen „Call of Duty“-Teil für das Jahr 2027 werkelt. Dieser soll weder zur „Modern Warfare“- noch zur „Black Ops“-Reihe gehören und auch keine Fortsetzung von “Advanced Warfare” oder eines anderen bisherigen Ablegers darstellen. Stattdessen sei ein völlig neues Sub-Franchise geplant.

Das Spiel werde laut Leaker in der “modernen Ära” spielen und auf futuristische Technologien wie Jetpacks verzichten. Dennoch soll das Gameplay stark auf Beweglichkeit und dynamisches Movement setzen. Es wäre ein Bruch mit früheren Titeln des Studios wie “Advanced Warfare” oder “Call of Duty: Vanguard”.

Kein Zombies-Modus, Fokus auf Nahkampf

Ein weiteres interessantes Detail: Der bei vielen Fans beliebte Zombies-Modus soll in „Call of Duty 2027“ nicht enthalten sein. Zumindest sei ein solcher Modus derzeit nicht geplant. Stattdessen soll der Modus “Get High” zurückkehren, über dessen Inhalt bislang keine weiteren Informationen vorliegen.

Zudem will man den Nahkampf stärker in den Mittelpunkt rücken. Laut Leak sollen Kampfkunst-Elemente wie “Karate-Kicks” und “Karate-Chops” als neue spielerische Komponenten integriert werden – ein Ansatz, der entfernt an Features aus dem aktuellen Titel “Black Ops 6” erinnert.

Sledgehammer Games zählt seit 2011 zu den Kernstudios der “Call of Duty”-Marke. Das Studio war unter anderem an “Modern Warfare 3” (2011), “Advanced Warfare” (2014), “Call of Duty: WW2” (2017), “Vanguard” (2021) und zuletzt “Modern Warfare 3” (2023) beteiligt. Trotz dieser Vielzahl an Titeln hat sich bisher kein dauerhaft erfolgreiches Sub-Franchise aus dem Hause Sledgehammer etabliert.

Das neue Projekt für 2027 könnte daher als strategischer Versuch gewertet werden, eine eigenständige Serie abseits der dominanten Marken “Modern Warfare” und “Black Ops” aufzubauen. Sollte sich der Leak bestätigen, wäre es der erste neue „Call of Duty“-Ableger außerhalb der bekannten Reihen seit mehreren Jahren.

Währenddessen richtet sich der Blick der Community auf den aktuellen Titel “Call of Duty: Black Ops 6”, der sich derzeit in der vierten Saison befindet. Zudem steht mit “Call of Duty: Black Ops 7” bereits der nächste Teil in den Startlöchern. Er erscheint am 14. November 2025 für Konsolen und PC.