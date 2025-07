Codename FMC: Elden Ring 2 oder Dark Souls 3-Remaster? Woran arbeitet FromSoftware?

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet FromSoftware intern an einem Projekt, das unter dem Codenamen „FMC“ entsteht. Doch was könnte sich hinter „FMC“ verbergen?

Wie bekannt ist, arbeiten die Entwickler von FromSoftware derzeit nicht nur an Updates und neuen Inhalten zu „Elden Ring: Nightreign“. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen Anfang April die laufenden Arbeiten am Switch-2-Projekt „The Duskbloods“ an.

Aktuellen Berichten zufolge soll sich bei FromSoftware zudem ein weiteres Projekt in Entwicklung befinden, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Das berichten die Kollegen von MP1st unter Berufung auf interne Quellen.

Diese sollen bestätigt haben, dass das besagte Projekt unter dem Codenamen „FMC“ entsteht und sich in einem Entwicklungsstand befindet, der nahelegt, dass der Titel spätestens bis Ende 2026 erscheinen könnte. Natürlich immer vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer Verschiebung.

Warum der Codename auf ein neues Spiel hindeutet

Was sich hinter „FMC“ im Detail verbirgt, bleibt laut MP1st abzuwarten. Fest steht allerdings bereits jetzt, dass sich der Codename wohl nicht auf „The Duskbloods“ bezieht.

Denn während „The Duskbloods“ bislang ausschließlich für die Switch 2 angekündigt wurde, soll es sich bei „FMC“ um ein Spiel handeln, das für mehrere Plattformen erscheint.

Welche Plattformen das im Einzelnen sind, konnte MP1st jedoch nicht in Erfahrung bringen. Weiter heißt es, dass es sich bei „FMC“ nicht um neue Inhalte wie DLCs zu „Elden Ring: Nightreign“ oder eine Erweiterung zu „Elden Ring“ handelt.

„Soweit mir bekannt ist, verwenden DLCs für FromSoftware-Spiele in ihren Dateien und Systemen dieselben abgekürzten Codenamen wie ihre Basisversionen“, erklärte der Redakteur von MP1st diesbezüglich.

Bereits im vergangenen Sommer deuteten Stellenausschreibungen darauf hin, dass sich unter anderem ein neues „Armored Core“-Abenteuer in Entwicklung befinden könnte.

Remaster zu Dark Souls 3 in Arbeit?

Ein weiteres Gerücht, das uns Ende 2024 erreichte, besagte, dass FromSoftware an einem Remaster des ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlichten „Dark Souls 3“ arbeiten könnte.

Dies will der Industrie-Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben. Weitere Details zu möglichen Verbesserungen oder einem Veröffentlichungszeitraum nannte Baker jedoch nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich bislang weder FromSoftware noch Publisher Bandai Namco Games zu den Gerüchten rund um das Remaster von „Dark Souls 3“ geäußert haben.

Aufgrund des kommerziellen Erfolgs von „Elden Ring“ vermuten Spieler zudem, dass sich hinter „FMC“ ein direkter Nachfolger verbergen könnte. Bis zu einer offiziellen Ankündigung durch FromSoftware bleibt dies jedoch reine Spekulation.