Contraband: Studio liefert Lebenszeichen zum Koop-Heist-Spiel

Anfang des Monats kündigte Microsoft umfassende Entlassungen bei der hauseigenen Gaming-Sparte an. Dabei verloren nicht nur rund 9.000 Mitarbeiter ihren Job. Mit The Initiative wurde ein Studio ganz geschlossen sowie mehrere Projekte in Entwicklung abgesagt.

Zuletzt gab es auch Spekulationen um das bei den Avalanche Studios entstehende „Contraband“. Der Titel wurde bereits bei der E3 2021 für Xbox Series X|S und den PC angekündigt.

Studio sucht neuen Mitarbeiter

Viel war seit der Ankündigung von „Contraband“, bei der kein Zeitraum für den Release genannt wurde, nicht bekannt. Der Heist-Titel spielt in der fiktiven Welt Bayan in den 1970er Jahren. „Contraband“ entsteht auf Basis der Apex-Engine, die schon bei der “Just Cause”-Reihe zum Einsatz kam. Zum Release soll das Game auf Xbox Series X|S und den PC über den Game Pass spielbar sein.

Doch nun gibt es ein Lebenszeichen, denn die Avalanche Studios suchen über LinkedIn nach einem neuen Product Lead für ein “AAA-Koop-Open-World-Action-Game”. Im Speziellen wird ein Leiter für die Live-Service-Aspekte gesucht, womit bestätigt sein dürfte, dass es sich bei „Contraband“ um ein Live-Service-Spiel handelt.

„Als Product Lead für Live bist du für die Spielerakquise, das Engagement, die Bindung und die Monetarisierungsstrategie unseres Live-Services verantwortlich“, heißt es in der Ausschreibung. „Du besitzt die Produktvision für Live, optimierst den Spielerwert für unsere Live-KPIs, leitest ein kleines Team von Produktmanagern und führst die Bereiche Marketing, Community und Analytics für das Projekt.“

Fans bangten bereits um das Spiel

Im letzten Jahr erst kündigte die seit 2018 zu Nordisk Film gehörende Studiogruppe Avalanche selbst Entlassungen und Studioschließungen an. Dabei wurde die Belegschaft um neun Prozent reduziert, wodurch 50 Mitarbeiter entlassen wurden.

Zuletzt sorgte das Studio für Spekulationen, weil der offizielle Trailer zu „Contraband“ nicht mehr auf dem YouTube-Kanal von Xbox zur Verfügung steht. Weder das Studio noch Microsoft haben sich bislang zu dem neuerlichen Fehlen des Videos geäußert.

Seit rund einer Woche sucht das Studio über LinkedIn nach dem neuen Mitarbeiter. Ein weiterer Hinweis, dass das Projekt die neuesten Massenentlassungen und Absagen von Spielen bei Xbox überlebt haben könnte.

Quelle: Insider Gaming