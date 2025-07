Cyberpunk 2077: Erhält das Spiel noch einen seiner größten geschnittenen Inhalte?

Eigentlich wollten die Entwickler von „Cyberpunk 2077“ schon seit Mai 2024 mit dem Spiel fertig sein. Alle Mitarbeiter wurden von dem 2020 erschienenen Rollenspiel abgezogen und konzentrieren sich auf die neuen Aufgaben bei CD Projekt RED.

Allerdings erschien im Dezember 2024 doch noch Update 2.2 für „Cyberpunk 2077“, während Patch 2.3 erst vor wenigen Tagen folgte. Die Fans glauben nun, dass CD Projekt weitere Inhalte für das Spiel planen könnte. Sie hoffen auf das aus der Vollversion geschnittene Casino.

Weisen Anzeigetafeln auf weiteren Content hin?

Erst an diesem Donnerstag veröffentlichten die Entwickler Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“. Dieses brachte unter anderem neue Fahrzeuge, einen Autopiloten sowie einen umfassenden Fotomodus ins Spiel.

Wie einigen Nutzern auf Social Media auffiel, wurden mit der neuesten Aktualisierung auch neue Anzeigen für die Werbetafeln im Spiel hinzugefügt. Diese drehen sich alle um Casino-Themen und zeigen unterschiedliche Glücksspiel-Motive.

Kurz nachdem dieser Fund im Internet geteilt wurde, schlugen sich die Nutzer auf Reddit durch die Spieldaten. Die Spieler fanden die neuen Anzeigen in den Dateien und gaben an, dass diese auf ein Pacifica Casino hindeuten und nicht etwa auf das North Oak Casino & Country Club. North Oak wurde vor dem Release aus „Cyberpunk 2077“ herausgeschnitten und kann nicht betreten werden. Allerdings ist das Gebäude in der Ferne sichtbar, wenn man sich in Night City an den richtigen Ort begibt.

Spekulationen über zweiten DLC

Erst im Juni gab es Gerüchte darüber, dass „Cyberpunk 2077“ nach „Phantom Liberty“ doch noch einen weiteren DLC erhalten könnte. Darauf wies das LinkedIn-Profil eines Entwicklers des Studios Virtuos hin. Virtuos war unter anderem unterstützend bei Update 2.2 für „Cyberpunk 2077“ tätig.

Dazu gab es Spekulationen darüber, dass das Cyberpunk-Rollenspiel eine neue Aktivität erhalten könnte. Die Fans glaubten, Hinweise darauf in einem Video zu der Nintendo-Switch-2-Version von „Cyberpunk 2077“ gefunden zu haben.

Ob ein weiterer DLC in Arbeit ist oder dieser sogar bei Virtuos entstehen könnte, ist jedoch nicht bekannt. Der Entwickler, der unter anderem an den Arbeiten zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ beteiligt war, kündigte kürzlich erst einen massiven Stellenabbau an.

Quelle: TheGamer