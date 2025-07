Dying Light The Beast: Trefft Bober den Bieber – Satirisch-düstere Trailer-Tour durch die neue Spielwelt

Dying Light The Beast:

In „Dying Light: The Beast“ sind Spieler in der ehemaligen Touristenstadt Castor Woods unterwegs. Doch was auf den ersten Blick wie ein malerisches, unberührtes Naturparadies wirkt, ist in Wahrheit eine tödliche Welt voller Zombies und Gefahren. Das wird auch in einem neuen und augenzwinkernden Trailer mit Bober dem Biber deutlich.

Bereits im kommenden Monat wird mit „Dying Light: The Beast“ der neueste Teil von Techlands beliebter Zombie-Survival-Horror-Reihe erscheinen. Und auch wenn die Zahl 3 nicht im Titel enthalten ist, können sich Fans auf ein vollständiges und umfangreiches Abenteuer freuen. Selbst die Entwickler machten unlängst deutlich, dass das Spiel intern wie ein inoffizielles „Dying Light 3“ behandelt wird.

Spieler können sich unter anderem auf die Rückkehr von Kyle Crane freuen, dem Protagonisten des ersten Teils. Ihn verschlägt es im Rahmen der Handlung von „Dying Light: The Beast“ in die ehemalige Touristenstadt Castor Woods, die allerdings nur den Anschein einer Idylle erweckt. Das machen die Entwickler jetzt auch auf humorvolle und satirische Weise in einem neuen Trailer deutlich, der zudem Bober den Biber vorstellt.

Bober der Biber präsentiert Castor Woods: Eine tödliche Idylle

Mit dem neuen Trailer zu „Dying Light: The Beast“ parodiert Techland die typischen Werbefilme für Urlaubsziele: Bober der Bieber versucht dem Zuschauer Castor Woods, als ideales Urlaubsziel zu verkaufen, während die malerische Natur mit üppigem Grün, Flüssen und einer scheinbar friedlichen Atmosphäre gezeigt und immer wieder angepriesen wird.

Auf der anderen Seite wird aber auch ein dunkler Kontrast geboten und immer wieder blitzen verstörende Szenen aus der postapokalyptische Zombie-Welt auf – mit zahlreichen Untoten, viel Blut und der typischen Gewalt des Spiels. Außerdem liefert das Video auch einige Details zur Hintergrundgeschichte von Castor Woods, da Biber wie Bober eine wichtige Rolle spielen.

Durch ihre Dämme haben die Nagetiere für eine Überflutung gesorgt, die nicht nur die Landschaft, sondern auch das Gameplay und die Erkundung in „Dying Light: The Beast“ beeinflusst. Dadurch gilt es, sich durch das Wasser zu bewegen, was nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch weitere taktische Möglichkeiten gewährt.

„Lernt Bober den Biber kennen, euren Guide für Castor Woods und ortsansässigen Biber! Er wird euch ausführlich zeigen, was ihr alles in unserem wunderschönen Tal erleben könnt!“, heißt es von offizieller Seite aus. Doch „dies ist kein gewöhnlicher Sommerurlaub … macht euch bereit für die Ferien eures Lebens!“

Eine vielfältige Spielwelt

Einen genaueren Blick auf die Spielwelt von „Dying Light: The Beast“ gewährte Techland bereits im vergangenen Monat mit einem neuen „Behind the Beast“-Video, das Castor Woods in den Mittelpunkt rückte. Demnach bietet die Umgebung, die durch die Schweizer Alpen inspiriert wurde, unterschiedliche Biome, sodass für ausreichend Abwechslung gesorgt ist.

So können nicht nur die verlassene Restaurants, Bars und anderen Gebäude der Stadt und die Hotels des historischen Viertels erkundet werden: Auch der angrenzende Nationalpark, der an den realen Tafelberg-Nationalpark in Polen angelehnt ist, bietet jede Menge Erkundungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es ein Industriegebiet voller Lagerhäusern und Produktionshallen, während sich ringsherum viel Ackerland erstreckt.

Selbst auf Entdeckungstour durch Castor Woods können Spieler ab dem 22. August 2025 gehen, wenn „Dying Light: The Beast“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheint. Ursprünglich wurde das Zombie-Spektakel auch für die PS4 und Xbox One angekündigt, doch die Version für die alten Konsolen wird erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht – laut Techland spätestens bis zum Jahresende.