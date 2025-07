FBC Firebreak: Kaum Spieler, aber Remedy möchte das Concord-Szenario abwenden und hat einen Plan

Ein Blick in die Steam-Charts genügt, um das Ausmaß zu erkennen: “FBC: Firebreak” kommt auf der Valve-Plattform im Schnitt auf 30 bis 50 gleichzeitige Spieler, was für ein Multiplayer-Projekt dieser Art ein desaströser Zustand ist. Zwar ist der Titel auch auf anderen Plattformen spielbar, für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft sogar ohne Zusatzkosten, doch zukunftsfähig wirkt “FBC: Firebreak” derzeit nicht.

Der Entwickler Remedy Entertainment sieht das anders und möchte gezielt nachbessern. In einer offiziellen Mitteilung kündigte das finnische Studio ein umfangreiches Update an, das Ende September 2025 erscheinen soll. Es zielt darauf ab, zentrale Spielsysteme zu überarbeiten und den Einstieg für neue Spieler deutlich zu verbessern.

Nach Angaben von Remedy stellt insbesondere die erste Spielstunde von „FBC: Firebreak“ einen kritischen Moment dar: Viele Spieler brechen in dieser frühen Phase ab, weil sie sich orientierungslos oder ineffektiv fühlen. Um dem entgegenzuwirken, entsteht derzeit ein spielbares Tutorial-Level. Ergänzt wird es durch überarbeitete Ingame-Hinweise und zusätzliche Onboarding-Videos.

Zusammengefasst sollen folgende Ergänzungen den Einstieg erleichtern:

Ein spielbares Tutorial-Level ersetzt den bisherigen Einstieg

Erweiterte Tooltips während des Spiels

Zusätzliche Videos zur Erklärung von Story und Mechanik

Änderungen an Waffen, Ausrüstung und Spielstruktur

Ein zentrales Anliegen des Updates für „FBC: Firebreak“ ist die Überarbeitung der Waffenprogression. Viele Waffen fühlten sich bisher in den ersten Spielstunden zu schwach an. Es ist ein Kritikpunkt, den Remedy laut eigener Angabe ernst nimmt. Neue Waffen sollen eingeführt, generische Upgrades entfernt und die Ausrüstung direkt von Beginn an voll funktionsfähig bereitgestellt werden. Zusätzlich ist ein neues Mod-System geplant, das individuelle Anpassungen ermöglicht.

Auch die Missionsstruktur von „FBC: Firebreak“ wird umfassend überarbeitet. In Zukunft soll es mehr Abwechslung und Dynamik bei den Einsätzen geben. Herzstück dieser Neuausrichtung ist das sogenannte „Krisenbrett“, das frühere Mechaniken wie Freigabe- und Korruptionsstufen ersetzt. Stattdessen erwarten die Spieler vordefinierte Missionstypen mit zufälligen Elementen.

Neue Inhalte und langfristige Ausrichtung

Neben technischen und strukturellen Änderungen bringt das Update für „FBC: Firebreak“ auch neue Inhalte in den Shooter. So wird ein zusätzlicher Auftrag eingeführt, bei dem Spieler Schimmelpilze bekämpfen müssen. Dieser umfasst ein neues Level, drei separate Zonen, zwei neue Gegnertypen sowie einen neuen Statuseffekt. Auch das Matchmaking soll verbessert werden, unter anderem durch eine Segmentierung der Spielerpools.

Ein vollständiger Fahrplan für zukünftige Inhalte wurde bislang nicht veröffentlicht. Remedy betont jedoch, dass die weitere Entwicklung von „FBC: Firebreak“ stark auf Community-Feedback basieren soll. Änderungen an Systemen, Inhalten und Prioritäten will das Studio flexibel und datenbasiert umsetzen.

Die gesamte Übersicht über die geplanten Neuerungen und Verbesserungen hält Remedy Entertainment auf Steam bereit.

Trotz der derzeit kleinen Spielerbasis setzt Remedy auf eine Weiterentwicklung von „FBC: Firebreak“. Deutlich weniger optimistisch zeigte sich im vergangenen Jahr Sony Interactive Entertainment: Bei „Concord“ zog das Unternehmen bereits nach wenigen Tagen die Reißleine und bot Spielern Rückerstattungen an.