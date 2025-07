Ghost of Tsushima: Feiert fünften Geburtstag – mit einer kleinen Überraschung für die Fans

In dieser Woche feierte das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ seinen fünften Geburtstag. Ein Jubiläum, das die Entwickler mit einer kleinen Überraschung für die Spieler würdigten.

Während die Fans, nicht zuletzt befeuert durch die ausführliche Präsentation im Rahmen der letzten State of Play, dem Release von „Ghost of Yotei“ entgegenfiebern, feierte der Vorgänger in dieser Woche seinen fünften Geburtstag.

„Ghost of Tsushima“ erschien am 17. Juli 2020 für die PS4 und ist mittlerweile fünf Jahre alt. Die Entwickler von Sucker Punch nahmen das Jubiläum zum Anlass, sich mit einer Botschaft an die Community zu wenden und eine kleine Überraschung anzukündigen: drei exklusive PSN-Avatare im Design von „Ghost of Tsushima“.

Diese können nicht nur von Besitzern des Spiels, sondern von allen PlayStation-Nutzern ab sofort kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden – mithilfe der folgenden Codes.

Amerika: JMCP-KMTE-3HG2

Europa/Australien: 9M9T-ND7G-7H2A

Japan: JF28-69XM-EA95

Korea: X3BP-MKG5-AQ6R

Asien: HBE4-B797-AKME

Sucker Punch bedankt sich bei der Community

Ergänzend zur Veröffentlichung der kostenlosen PSN-Avatare nutzte Sucker Punch den fünften Geburtstag von „Ghost of Tsushima“, um sich bei der Community für ihre anhaltende Unterstützung zu bedanken. In ihrem Statement auf X riefen die Entwickler die Spieler außerdem dazu auf, ihre schönsten Erinnerungen an „Ghost of Tsushima“ mit dem Studio und der Community zu teilen.

„Vielen herzlichen Dank an unsere fantastische Community, die unserem Spiel weiterhin so viel Liebe und Unterstützung schenkt. Es ist uns eine Ehre, auch fünf Jahre später noch so viel Wertschätzung zu erleben“, schrieb Sucker Punch auf X.

„Wir würden gerne von euch hören, was Ghost of Tsushima für euch so besonders macht – und zeigen uns eure liebsten In-Game-Schnappschüsse!“

„Ghost of Tsushima“ erschien im Juli 2020 zunächst für die PS4 und kam sowohl bei Kritikern als auch Spielern sehr gut an. Später veröffentlichte Sucker Punch das Samurai-Abenteuer zudem als Director’s Cut für PS5 und PC. Aktuell arbeitet das Studio mit Hochdruck an der Fertigstellung von „Ghost of Yotei“.

Der Nachfolger erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 und erzählt eine Geschichte, die 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der neuen Protagonistin Atsu, die sich nach dem Mord an ihrer Familie auf einen Rachefeldzug begibt.

Ihr Ziel: die sogenannten Yotei Six aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen.