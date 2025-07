Ghost of Yotei: Limitierter Popcorn-Eimer enthüllt, aber ihr kommt zu spät

„Ghost of Yotei“ nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung, was mit einer Reihe von Promoaktionen einhergeht. Dazu gehört ein für Kinoerlebnisse entworfener Popcorn-Eimer, der auf eine hohe Nachfrage stieß.

Limitierte Edition als Teil filmischer Begleitkampagne

Der Popcorn-Eimer ist Teil einer Kooperation zwischen Sony und der US-Kinokette Alamo Drafthouse. Im Rahmen der Filmreihe „Der Weg des Samurai“, die ab August in ausgewählten Kinos in den USA gezeigt wird, wurde das Sammlerstück am gestrigen Donnerstag exklusiv über den Online-Shop AlamoMart.com angeboten.

Die Gestaltung des Eimers übernahmen Sonys hauseigene Künstler. Optisch ist er einem traditionellen japanischen Reiskorb nachempfunden. Mit einem Fassungsvermögen von rund 100 oz (etwa 2,8 Litern) wurde das Produkt laut offizieller Beschreibung in limitierter Stückzahl handbemalt gefertigt.

Zu den weiteren Eckdaten gehören:

Preis: 40 US-Dollar (ohne Versand)

Versand ab 1. August vorgesehen

„Veredelt euren Kinosnack mit dem limitierten Ghost of Yotei Popcorn Bucket, exklusiv erhältlich bei Alamo Drafthouse zur Feier der Filmreihe ‚Der Weg des Samurai‘, inspiriert vom kommenden PS5-Spiel. Dieser wunderschön gefertigte Eimer in Form eines traditionellen japanischen Reiskorbs ist das perfekte Andenken für jeden aufstrebenden Krieger“, schreibt die Kette.

Der Verweis auf die limitierte Stückzahl erfolgte nicht unbegründet: Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit war das Produkt bereits am Abend des Verkaufsstarts ausverkauft. Interessierte Käufer können sich jedoch per E-Mail für eine Benachrichtigung registrieren und auf einen eventuellen Nachschub hoffen.

Wer zudem in den USA verweilt: Die begleitende Filmreihe „Der Weg des Samurai“ umfasst fünf klassische Samurai-Filme, die offenbar auch als künstlerische Inspirationsquelle für „Ghost of Yotei“ dienten. Alamo Drafthouse bietet parallel zur Filmvorführung ein spezielles Menü an – mit thematisch passenden Vorspeisen, Desserts und Cocktails, die sich an der Mythologie und Ästhetik der Filme orientieren.

Die Filmreihe läuft vom 2. August bis 4. September 2025 in ausgewählten Alamo-Drafthouse-Kinos. Ob eine Neuauflage des Popcorn-Eimers tatsächlich geplant ist, wurde bislang nicht bestätigt.

„Ghost of Yotei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Zuletzt wurde der Titel im Rahmen eines „State of Play“-Events ausführlich vorgestellt. Neben Gameplay-Eindrücken kündigte Sony auch spezielle Hardware im Design des Spiels an, darunter eine limitierte PS5-Konsole und passende Controller.