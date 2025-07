Ghost of Yotei: Sucker Punch nimmt drastische Änderung am Kampfsystem vor

In diesem Monat gewährte Entwickler Sucker Punch erstmals ausführliche Einblicke in „Ghost of Yotei“, das am 2. Oktober exklusiv für die PS5 erscheinen wird. Während der rund zwanzigminütigen Gameplay-Präsentation wurden mehrere Mechaniken genauer vorgestellt, darunter die Erkundung und natürlich auch das Kampfsystem.

So kann Protagonistin Atsu im Vergleich zu Jin Sakai, der Hauptfigur aus „Ghost of Tsushima“, deutlich mehr Waffen nutzen: Der neuen Heldin stehen im Nahkampf nicht nur ihr Katana zur Verfügung, sondern auch Doppel-Katanas, der Speer, die Kusarigama und das Odachi.

Durch die neuen Waffengattungen hat sich Sucker Punch allerdings auch dazu entschieden, eine drastische Änderung am Kampfsystem vorzunehmen und eine zentrale Kampfmechanik aus dem Vorgänger für „Ghost of Yotei“ zu streichen.

Waffengattungen ersetzen die Kampfhaltungen

In „Ghost of Tsushima“ basierte das Kampfsystem auf vier verschiedenen Kampfhaltungen (Standes), ähnlich wie in Team Ninjas „Nioh“-Reihe. So konnte Jin Sakai während der Auseinandersetzung flexibel zwischen der Stein-, Wasser-, Wind- und Mond-Haltung wechseln, die jeweils gegen bestimmte Gegnertypen besonders effektiv sind. „Ghost of Yotei“ verzichtet jedoch auf die Kampfhaltungen.

„Mit Yotei haben wir deutlich mehr Ebenen hinzugefügt, um dem Kampf ein improvisatorischeres Gefühl zu verleihen“, erklärte Creative Director Nate Fox in einem Interview mit GamesRadar (via Insider Gaming). „Es ist wirklich tiefgründig! Wir haben das bisherige Haltungssystem durch verschiedene Waffen ersetzt – tatsächlich haben wir eine fünfte [Waffe] hinzugefügt – und diese Waffen sind mehr als nur ein einfacher visueller Ersatz.“

Als Beispiel nannte Fox den Speer, mit dem Atsu ihre Feinde wegschleudern kann, und die Ketten-Sichel (Kusarigama), die besonders effektiv gegen Gegnergruppen ist. Eine neue Entwaffnungsmechanik ermöglicht es zudem, Gegnern ihre Waffen aus der Hand zu schlagen. Fox veranschaulichte das mit einem Kampf auf einer schmalen Brücke: Fällt die eigene Waffe in die Tiefe, schnappt man sich kurzerhand die Waffe des Gegners, um den Kampf fortzusetzen.

„Klingen sind das Herzstück der Fantasie“

Neben den neuen Waffen, die die altbekannten Haltungen im Nahkampf ersetzen werden, kann Atsu aber auch im Fernkampf auf neue Mittel zurückgreifen. Dadurch dass die Handlung 300 Jahre nach „Ghost of Tsushima“ angesiedelt ist, kommen nämlich auch Schusswaffen ins Spiel. Allerdings sollten die Spieler nicht erwarten, einfach jeden Feind in Reichweite erschießen zu können.

Wie Fox ebenfalls im Gespräch mit GamesRadar hervorhob, waren Schusswaffen zur damaligen Zeit „nicht besonders effizient“. Und auch die Entwickler haben nie beabsichtigt, die Schießeisen in den Mittelpunkt zu stellen – das Katana bleibt im Fokus. „Schusswaffen spielen eine Rolle und sind unglaublich tödlich, wenn sie zur richtigen Zeit eingesetzt werden“, sagte Fox, „aber es ist keine Gun Kata, bei der die Schusswaffe die Nahkampfwaffe ist. Klingen sind das Herzstück der Fantasie.“