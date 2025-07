GTA 5: 12 Jahre später und kurz vor GTA 6 – Rockstars Open-World-Hit erscheint in zwei weiteren Ländern

Die ganze Welt wartet auf „GTA 6“, doch zwei Länder kommen erst jetzt - zwölf Jahre später - in den Genuss des Vorgängers: „GTA 5“ und auch „GTA Online“ sind in diesen beiden Regionen ab sofort offiziell und ganz legal erhältlich.

Ursprünglich wurde „GTA 5“ bereits im September 2013 für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht, während im November des darauffolgenden Jahres eine Version für die PS4 und Xbox One folgte. Im April 2015 lieferte Rockstar dann die Portierungen für den PC ab. Einen weiteren Schub für die Verkaufszahlen brachten dann die Umsetzungen für die PS5 und Xbox Series X/S, die im März 2022 nachgereicht wurden.

Und nun wartet die Gaming-Welt gespannt auf „GTA 6“ – oder zumindest fast. Zwei Länder warteten bis vor Kurzem nämlich noch auf die Veröffentlichung von „GTA 5“: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Doch ab sofort können jetzt auch Spieler im Nahen Osten völlig legal – und mit 12 Jahren Verspätung – in den Genuss von Rockstar Games’ Open-World-Hit kommen.

GTA 5 jetzt in Saudi-Arabien und den VAE erhältlich

Aufgrund der strengen Vorschriften war „GTA 5“, bekannt für seine Darstellung von Gewalt, Drogenkonsum, Glücksspiel, sexuellen Inhalten und Kriminalität, nicht offiziell in Saudi-Arabien und den VAE erhältlich. Bislang mussten die dort ansässigen Spieler auf physische Import-Kopien oder ausländische Accounts für die jeweilige Plattform setzen.

Doch wie IGN jetzt berichtet, stehen das Actionspiel und auch der damit verbundene Mehrspieler-Part „GTA Online“ seit dem 17. Juli 2025 auch offiziell zur Verfügung. Das wurde auch vom X-Account von PlayStation Arabia bestätigt. Um dies zu ermöglichen, haben die dortigen Regulierungsbehörden eine neue – und weltweit einzigartige – Altersfreigabe von 21 Jahren eingeführt.

Als lokaler Publisher fungiert die saudische Firma Advanced Initiative Company, mit der Take-Two Interactive erst kürzlich eine Partnerschaft eingegangen ist. Das Unternehmen vertreibt nicht nur „GTA 5“, sondern auch alle anderen Take-Two-Titel, darunter zum Beispiel „Red Dead Redemption“, „WWE 2K“ oder „NBA 2K“. Die Legalisierung von „GTA 5“ ebnet zudem den Weg für „GTA 6“ in diesen beiden Ländern.

GTA 5: Ein unaufhaltsamer Erfolg – bis GTA 6 kommt?

Darüber hinaus dürfte die verspätete Veröffentlichung von „GTA 5“ in Saudi-Arabien und den VAE auch für einen weiteren Schub der Verkaufszahlen sorgen – obwohl es der fünfte Teil von Rockstars Millionen-Franchise wohl kaum nötig hat. Erst Mitte Mai dieses Jahres hat Take-Two die neuesten Verkaufszahlen enthüllt.

Allein im vorherigen Quartal hat sich „GTA 5“ etwa fünf Millionen Mal verkauft, sodass die gesamten Verkaufszahlen mittlerweile auf beeindruckende 215 Millionen gestiegen ist. Damit ist das Actionspiel hinter „Minecraft“ auch das zweitmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Mit mehr als 6 Milliarden US-Dollar (Stand April 2018) ist es außerdem das bislang umsatzstärkste Unterhaltungsprodukt der Geschichte.

Zahlen, die von GTA 6 allerdings in den Schatten gestellt werden könnten. Dessen sind sich zumindest die Analysten sicher, während auch Take-Two selbst vom „größten Entertainment-Produkt aller Zeiten“ spricht. Die Experten der Investmentfirma Konvoy rechnen allein am ersten Tag mit 15 Millionen Verkäufen. Demnach brauch „GTA 6“ vielleicht nicht ganz so viele Remaster-Versionen, um die Verkaufszahlen seines Vorgängers zu erreichen.

Doch zunächst einmal muss „GTA 6“ erscheinen: Nach der jüngsten Verschiebung ist der Release mittlerweile für den 26. Mai 2026 angesetzt – für die PS5 und Xbox Serien X/S. Eine PC-Version soll wie gewohnt zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.