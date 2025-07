Halbjahres-Charts 2025: Erfolgreichste Spiele in Europas Ländern zeigen Problem der Branche auf

In dieser Woche veröffentlichte die GfK eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele des ersten Halbjahres in verschiedenen europäischen Ländern. Die Daten bestätigen ein Szenario, vor dem Experten bereits seit Längerem warnen.

In den vergangenen Monaten wiesen Experten mehrfach darauf hin, dass der zunehmende Anteil der Spielzeit, der auf ältere Titel entfällt, auf lange Sicht zu einem Problem für die Gamesbranche werden könnte.

Laut verschiedenen Erhebungen haben es neu veröffentlichte Spiele immer schwerer, sich gegen etablierte Titel durchzusetzen. Besonders Live-Service-Dauerbrenner wie „Fortnite“ oder langfristig erfolgreiche Spiele wie „EA Sports FC 25“ bereiten Entwicklern zunehmend Kopfzerbrechen.

In dieser Woche veröffentlichte die GfK eine Übersicht der erfolgreichsten Spiele des ersten Halbjahres in verschiedenen europäischen Ländern. Auch wenn jeweils nur die Top 3 pro Land veröffentlicht wurde, zeigt sich deutlich, wohin sich der Trend in Europa entwickelt hat.

EA Sports FC 25 und ältere Titel dominieren

In allen erfassten Ländern zeigt sich ein klares Bild: Neue Titel haben Probleme, sich gegen etablierte Spiele zu behaupten. So waren im ersten Halbjahr etwa „GTA 5“ und „Minecraft“ besonders erfolgreich. Beides Titel, die bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt sind. Das im vergangenen September veröffentlichte „EA Sports FC 25“ entwickelte sich in mehreren Ländern sogar zum meistverkauften Spiel der ersten Jahreshälfte.

Neue Spiele hingegen tun sich schwer. Immerhin gelang es dem seit März 2025 erhältlichen „Assassin’s Creed: Shadows“, in mehreren Ländern in die Top 3 vorzustoßen. Eine kleine Ausnahme bildet Tschechien: Bei unseren östlichen Nachbarn avancierte „Kingdom Come: Deliverance 2“ zum meistverkauften Spiel des ersten Halbjahres.

Da das Mittelalter-Rollenspiel vom Prager Entwicklerstudio Warhorse stammt, überrascht dieser Erfolg allerdings nur bedingt.

Nachfolgend die Top 3 der erfolgreichsten Spiele des ersten Halbjahres in den jeweiligen europäischen Ländern.

Europa gesamt:

EA Sports FC 25 Assassin’s Creed: Shadows Minecraft

Belgien:

EA Sports FC 25 Assassin’s Creed: Shadows Minecraft

Dänemark:

EA Sports FC 25 Minecraft Mario Kart 8 Deluxe

Deutschland:

Super Mario Party: Jamboree EA Sports FC 25 Minecraft

Finnland:

Minecraft Assassin’s Creed: Shadows EA Sports FC 25

Frankreich:

Assassin’s Creed: Shadows EA Sports FC 25 Minecraft

Italien:

EA Sports FC 25 Minecraft GTA 5

Niederlande:

EA Sports FC 25 Minecraft Super Mario Party: Jamboree

Norwegen:

EA Sports FC 25 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft

Österreich:

Super Mario Party: Jamboree Minecraft EA Sports FC 25

Portugal:

EA Sports FC 25 Minecraft GTA 5

Schweden:

EA Sports FC 25 Minecraft Mario Kart 8 Deluxe

Schweiz:

EA Sports FC 25 Minecraft Super Mario Party: Jamboree

Slowakei:

EA Sports FC 25 Kingdom Come: Deliverance 2 GTA 5

Spanien:

EA Sports FC 25 Minecraft Assassin’s Creed: Shadows

Tschechien:

Kingdom Come: Deliverance 2 EA Sports FC 25 Minecraft

Ungarn:

EA Sports FC 25 GTA 5 Assassin’s Creed: Shadows

Vereinigtes Königreich: