Killing Floor 3: Blutige Gefechte kurz vor Launch – Das erwartet euch im neuen Tripwire-Shooter

Tripwire Interactive macht “Killing Floor 3” mit einem neuen Trailer schmackhaft. Der Ego-Shooter mit einem überarbeiteten Koop-Modus steht kurz vor der Veröffentlichung. Was steckt drin?

In der kommenden Woche erscheint mit “Killing Floor 3” der neueste Teil der bekannten Koop-Shooter-Reihe. Kurz vor dem geplanten Release hat Entwickler und Publisher Tripwire Interactive einen neuen Trailer veröffentlicht, der noch einmal in den Titel hineinschnuppern lässt.

Der Launch-Trailer markiert den Abschluss der Vorbereitungen für die Veröffentlichung, nachdem es zuvor zu Verzögerungen kam. Der geplante Release im März 2025 musste verschoben werden. Erst im Mai wurde der neue Termin für den 24. Juli bestätigt.

Eine weitere Verschiebung wird es offensichtlich nicht geben, sodass sich Fans mit dem folgenden Video zu “Killing Floor 3” in Stimmung bringen (bzw. aufgrund der Altersbeschränkung auf YouTube leiten lassen) können:

Szenario, Gameplay und technische Neuerungen

“Killing Floor 3” spielt im Jahr 2091, etwa 70 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers “Killing Floor 2”. Die Handlung dreht sich erneut um den Megakonzern Horzine, der mit der Erschaffung der sogenannten Zeds eine neue Bedrohung entfesselt hat.

Die Spieler übernehmen die Rolle von Nightfall-Spezialisten – einer Eliteeinheit, die sich der Ausbreitung dieser Kreaturen entgegenstellt.

Zentrale Spielfeatures laut Hersteller im Überblick:

6-Spieler-Koop-Modus für koordiniertes Teamspiel

für koordiniertes Teamspiel Einzelspielermodus mit denselben Spielmechaniken

mit denselben Spielmechaniken Überarbeitete Gegner-KI : Zeds agieren schneller, gezielter und taktischer

: Zeds agieren schneller, gezielter und taktischer MEAT-System für realistische Schadensdarstellung und permanente Blutspuren

für realistische Schadensdarstellung und permanente Blutspuren Erweiterbares Arsenal mit Schusswaffen, Nahkampfwaffen und technischen Geräten

mit Schusswaffen, Nahkampfwaffen und technischen Geräten Umgebungsinteraktion wie Geschütztürme oder Fallen für taktische Vorteile

“Killing Floor 3” legt einen besonderen Fokus auf dynamische Kämpfe in sich verändernden Umgebungen. In verschiedenen Regionen müssen Spieler die Ausbreitung des Ausbruchs eindämmen und strategische Mittel der Umgebung einsetzen.

Editionsinhalte und Vorbestellerboni

“Killing Floor 3” kommt in mehreren Editionen auf den Markt. Dazu gehören die Standardversion für 39,99 Euro, die Deluxe-Edition für 59,99 Euro und die Elite-Nightfall-Edition für 79,99 Euro. Letztere umfasst unter anderem vier Nachschub-Pässe und 3.000 Creds.

Wer eine beliebige Version vorbestellt, erhält spezielle kosmetische Inhalte:

Waffen-Skin „Herzstillstand“

Waffenzubehör „Fürchte den Schnitter“

Spielerkarte „Spezialeinsatzkräfte“

Wer die Disk-Version bevorzugt, stößt bei Amazon auf die Disk-Version, die mit 39,99 Euro zu Buche schlägt.

Mehr zu „Killing Floor 3“ auf PLAY3.DE:

“Killing Floor 3” erscheint am 24. Juli 2025, also am kommenden Donnerstag, weltweit für PS5, Xbox Series X/S und PC.