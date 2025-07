Kingdom Come Deliverance 2: Zweiter Story-DLC in den Startlöchern – Gamescom-Auftritt und nahender Release

Noch bevor „Kingdom Come: Deliverance 2“ am 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht wurde, präsentierte Entwicklerstudio Warhorse eine Post-Launch-Roadmap. Neben kostenlosen Updates wurden insgesamt drei umfangreiche Story-Erweiterungen für das mittelalterliche Rollenspiel in Aussicht gestellt.

Während der erste DLC namens „Tödliche Pinsel“ bereits Mitte Mai erschienen ist und die Geschichte rund um den exzentrischen Künstler Meister Voyta erzählte sowie neue Features wie etwa die Schildbemalung ins Spiel brachte, ist für den Herbst der Release der zweiten Erweiterung mit dem Titel „Vermächtnis der Schmiede“ geplant.

Konkrete Details sind bislang noch nicht bekannt, doch das wird sich bereits im kommenden Monat ändern. Und auch die Veröffentlichung soll nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Warhose präsentiert Vermächtnis der Schmiede auf der Gamescom

Neuigkeiten zum nächsten DLC für „Kingdom Come: Deliverance 2“ sind im Rahmen der Gamescom 2025 zu erwarten, die in diesem Jahr vom 20. bis einschließlich 24. August in Köln stattfinden wird. Wie Tobias Stolz-Zwilling, seines Zeichens PR-Manager bei den Warhorse Studios, jetzt nämlich in einem Beitrag auf X (via Tech4Gamers) angekündigt hat, wird er der Messe einen Besuch abstatten – und hat „Vermächtnis der Schmiede“ im Gepäck.

„Wir fahren zur @gamescom und ich bringe den zweiten DLC für #KCD2 mit! Dieses Jahr gibt es keinen öffentlichen Stand, aber erwartet viele neue @KingdomComeRPG Nachrichten während der Veranstaltung“, schrieb Stolz-Zwilling und ergänzte darüber hinaus: „Die Veröffentlichung ist auch nicht mehr weit entfernt.“

Da die Veröffentlichung von „Vermächtnis der Schmiede“ ohnehin bereits für den diesjährigen Herbst angesetzt war, ist davon auszugehen, dass Spieler von „Kingdom Come: Deliverance 2“ die neuen DLC-Inhalte bereits im September genießen können. Womöglich könnte der genaue Termin ebenfalls auf der Gamescom enthüllt werden.

Das Vermächtnis von Heinrichs Ziehvater

Laut der offiziellen Beschreibung sieht sich Protagonist Heinrich in „Vermächtnis der Schmiede“ mit seinen Wurzeln konfrontiert: „Er erkundet hier das Vermächtnis seines Ziehvaters Martin und restauriert eine berühmte Schmiede. Sicherlich wird der Protagonist auf diese Weise auch seine Schmiedefähigkeiten verbessern können.“

Demnach dürften sich die Spieler nicht nur auf neue Missionen, sondern auch auf frische Features freuen. Zwar ist das Schmieden von Waffen und anderen Gegenständen bereits enthalten und bietet ein entsprechendes Minispiel, doch mit der kommenden Erweiterung könnte die Funktion noch weiter ausgebaut werden.

Für den Winter 2025 ist dann die vorerst letzte Erweiterung für „Kingdom Come: Deliverance 2“ geplant: „Mysteria Ecclesia“. Deren Geschichte führt Heinrich in das Kloster Sedletz, in dem ein Labyrinth aus Intrigen und verborgenen Wahrheiten wartet – sowie eine mysteriöse Krankheit. Besitzer des Expansion Pass, der auch Teil der Gold Edition war, erhalten alle Erweiterungen ohne zusätzliche Kosten. Natürlich können die DLCs aber auch separat erworben werden.