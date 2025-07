Marvel’s Blade: So teuer wie Spider-Man 2? Bericht legt mögliches Budget offen

Die The Game Awards im Dezember 2023 nutzten Marvel, Bethesda und die Entwickler von Arkane Lyon, um die laufenden Arbeiten an „Marvel’s Blade“ anzukündigen.

Nachdem es in den vergangenen Monaten recht still um den kommenden Titel rund um den Daywalker geworden war, erreichte uns in diesem Monat ein Bericht, dem zufolge die Entwicklung von „Marvel’s Blade“ endlich an Fahrt aufnimmt. Ergänzend griff der Journalist Kilian Fichou einen Artikel der franzöischen Nationalversammlung (via GamesRadar) auf, der sich mit Steuergutschriften für französische Videospielentwickler beschäftigt.

In dem genannten Artikel entdeckte der Journalist Hinweise auf die Budgets zweier großer Titel, die sich derzeit bei französischen Studios in Entwicklung befinden.

Produktion deutlich günstiger als bei Marvel’s Spider-Man 2?

Aus dem Bericht geht zum einen hervor, dass „Star Wars Eclipse“ von Quantic Dream mit einem Budget von 100 Millionen Euro beziehungsweise umgerechnet knapp 116 Millionen US-Dollar veranschlagt wurde. Der Bericht erwähnt anschließend ein „neues Spiel“ der Arkane Studios, das nicht namentlich genannt wird.

Da es allerdings heißt, dass das besagte Projekt im Jahr 2023 grünes Licht erhielt, gilt als sicher, dass wir es hier in der Tat mit „Marvel’s Blade“ zu tun haben. Demnach soll das betreffende Spiel über ein Budget von mehr als 94 Millionen Euro (rund 109 Millionen US-Dollar) verfügen.

Etwa 91 Millionen Euro (nahezu 106 Millionen US-Dollar) davon sollen demnach zwischen 2023 und 2026 in Frankreich investiert werden. Auch wenn es sich bei den 109 Millionen US-Dollar um ein stattliches Budget handelt, liegt dieses wohl deutlich unter anderen Superhelden-Abenteuern wie „Marvel’s Spider-Man 2“.

Wie Forbes Ende 2023 berichtete, lag das Budget von „Marvel’s Spider-Man 2“ bei 300 Millionen US-Dollar. Eine Zahl, die in internen Dokumenten von Insomniac Games auftauchte, die durch einen großen Leak den Weg an die Öffentlichkeit fanden.

Marvel’s Blade soll sich in der Vollproduktion befinden

Die Verantwortlichen von Bethesda sowie die Entwickler von Arkane Lyon haben sich weder zu dem kolportierten Budget von „Marvel’s Blade“ noch zu der Meldung geäußert, dass der Action-Titel Ende vergangenen Jahres einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt erreicht habe und sich mittlerweile in der Vollproduktion befinde.

Auch für welche Plattformen „Marvel’s Blade“ erscheinen soll, ist bislang nicht bestätigt. Aufgrund der neuen Multiplattform-Strategie von Microsoft ist jedoch davon auszugehen, dass der Titel für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Zumal auch Marvel auf einen Multiplattform-Release bestehen soll.