Metaphor ReFantazio: Steigen die Chancen auf einen Nachfolger? Atlus nennt Verkaufszahlen

Im vergangenen Herbst stellten die Entwickler von Atlus erneut ihr Talent für hochwertige Rollenspielerfahrungen unter Beweis und veröffentlichten mit „Metaphor: ReFantazio“ einen der besten Titel des Jahres 2024.

Wie das japanische Studio kurz nach dem Release bekannt gab, verkaufte sich „Metaphor: ReFantazio“ innerhalb von 24 Stunden über eine Million Mal. In die Verkaufszahlen flossen sowohl an den Handel ausgelieferte Exemplare als auch digital abgesetzte Versionen ein.

In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Atlus nun, dass das von Kritikern wie Spielern gefeierte Rollenspiel den nächsten beeindruckenden Meilenstein erreicht hat: Die weltweiten Verkaufszahlen sind mittlerweile auf über zwei Millionen Exemplare gestiegen.

Wie stehen die Chancen auf einen Nachfolger?

Den Erfolg des Rollenspiels nahm Charakterdesigner Shigenori Soejima zum Anlass, sich mit einem exklusiven Artwork bei den Spielern zu bedanken. Diese wiederum stellen sich angesichts des kommerziellen Erfolgs von „Metaphor: ReFantazio“ natürlich die Frage, ob auf kurz oder lang mit einem Nachfolger zu rechnen ist.

Ein Thema, zu dem sich Game Director Katsura Hashino, der kreative Kopf hinter dem Überraschungshit, bereits Ende des vergangenen Jahres äußerte.

Wie Hashino erklärte, verfolgt Atlus mit „Metaphor: ReFantazio“ langfristig das Ziel, neben „Persona“ und „Shin Megami Tensei“ eine dritte große Rollenspielmarke zu etablieren. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es derzeit noch keine konkreten Pläne für einen Nachfolger gebe.

Die bisherigen Verkaufszahlen sprechen allerdings zumindest dafür, dass sich Atlus eher früher als später mit diesem Thema auseinandersetzen dürfte.

Ein RPG-Blockbuster, der mehrfach durchgespielt werden sollte

Neben seiner spannenden Geschichte und dem abwechslungsreichen Kampfsystem punktete „Metaphor: ReFantazio“ vor allem mit seinem Umfang. Je nach Vorgehensweise können die Spieler problemlos 100 Stunden oder mehr in der Welt des Rollenspiels verbringen. Doch damit nicht genug. Wer wirklich alle Geheimnisse entdecken möchte, sollte das Spiel laut Hashino mehrfach durchspielen.

Diesbezüglich erklärte der Game Director: „Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Urlaub. Sie fahren in eine Stadt und haben zehn Orte in Ihrem Reisetagebuch aufgelistet. Manche davon können zwei Tage dauern, andere einen halben Tag. Manche erfordern einen Führer oder mehr Vorbereitungen. Andere sind vielleicht etwas sicherer. Aber Sie können nicht alles machen.“

„Metaphor: ReFantazio“ erschien im Oktober 2024 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.