Microsoft: Rotstift erneut gezückt – Xbox-Unternehmen streicht zwei Jahrzehnte alten Dienst

Mit dem heutigen Tag endet bei Microsoft eine Ära: Der Konzern hat die hauseigene digitale Verkaufsplattform für Filme und Fernsehinhalte offiziell eingestellt. Ab sofort können über den Microsoft Store keine derartigen Inhalte mehr erworben werden. Das gilt für Xbox und Windows gleichermaßen.

Wer die Registerkarte „Unterhaltung“ in der Store-App aufruft, sieht nun den Hinweis, dass der Dienst eingestellt wurde. Sämtliche Kaufoptionen wurden entfernt.

Betroffen ist ausschließlich der Verkauf über die Storefronts. Bereits erworbene Inhalte bleiben zugänglich. „Sie können weiterhin auf Ihre erworbenen Inhalte in der Filme & TV-App auf Xbox- oder Windows-Geräten zugreifen“, heißt es von Unternehmensseite.

Ein Export der Inhalte ist nicht möglich. Auch Rückerstattungen für kürzlich getätigte Käufe werden nicht angeboten.

Microsoft verweist auf Streaming-Alternativen

In bestimmten Regionen können Nutzer den Dienst Movies Anywhere nutzen, um ihre Microsoft-Käufe mit anderen Plattformen zu verknüpfen. In Regionen, in denen Movies Anywhere nicht verfügbar ist, bleibt die Nutzung der „Filme & TV“-App alternativlos.

Microsoft empfiehlt betroffenen Kunden, künftig auf Drittanbieterdienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV zurückzugreifen. Eine zentrale Plattform für gekaufte Medien innerhalb des Microsoft-Ökosystems wird es künftig nicht mehr geben. Weitere Details zur Einstellung hält Microsoft auf dieser Seite parat.

Die Wurzeln des Dienstes reichen zurück bis ins Jahr 2006, als Microsoft den Store unter dem Namen „Zune Video“ startete. Später folgten Umbenennungen in „Xbox Video“ und schließlich „Filme & TV“. Somit endet eine nahezu 20-jährige Phase, in der Microsoft digitale Unterhaltungsmedien über eigene Plattformen vertrieben hat. Bereits 2017 traf es den Musikdienst Groove Music, das Ende der Videoplattform galt seitdem als wahrscheinlich.

Der Rückzug aus dem Medienverkauf ist Teil umfassender struktureller Veränderungen bei Microsoft und Xbox. In den vergangenen 18 Monaten kam es zu mehreren Entlassungswellen, Projektabbrüchen und der Schließung ganzer Entwicklerstudios. Interne Umstrukturierungen deuten darauf hin, dass Microsoft den Fokus künftig verstärkt auf das Spiele-Publishing legt.

