PS6: Leaker enthüllt potenziellen AMD-Chip samt Spezifikationen – oder ist es die neue Xbox-APU?

Die Spekulationen rund um die PS6 nehmen weiterhin an Fahrt auf: Erst kürzlich äußerte sich ein bekannter Hardware-Leaker zur möglichen Leistungsfähigkeit von Sonys Next-Gen-Konsole. Gleichzeitig mutmaßten die Technikexperten von Digital Foundry, wie viel Arbeitsspeicher in der kommenden Plattform verbaut sein wird.

Wirklich konkrete Details zur PS6 sind aber noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass Sony erneut mit AMD zusammenarbeiten wird. So wird der Chiphersteller erneut eine maßgeschneiderte APU bereitstellen, die Prozessor- und Grafikeinheit umfasst. Und nun hat ein Insider den möglichen Chipsatz enthüllt – inklusive der genauen Spezifikationen. Allerdings scheint noch unklar, ob die APU tatsächlich in der PS6 zum Einsatz kommt.

AMD-APU Magnus: Der angebliche PS6-Chip im Detail

Bei dem besagten Insider handelt es sich um Moore’s Law is Dead, der im Hardwarebereich als gut vernetzt gilt und vor allem über Chiphersteller wie AMD, Intel oder Nvidia berichtet. In seinem neuesten YouTube-Video (via Wccftech) sprach er über die Existenz einer AMD Zen 6-APU mit dem Titel Magnus, die für die PS6 genutzt werden könnte.

Besonders auffällig: Die 264 mm² große Grafikeinheit, die einen 384-Bit-Speicherbus nutzt – deutlich breiter als bei den aktuellen Konsolen. Zum Vergleich: In der Xbox Series X kommt ein 320-Bit-Bus zum Einsatz. Über einen Bridge-Chip ist die GPU mit einem kleineren, 144 mm² großen Chip verbunden, auf dem der Rest des Systems sitzt.

Ebenfalls ungewöhnlich ist die CPU-Konfiguration der Magnus-APU: Sie über elf Kerne verfügen, aufgeteilt in drei leistungsstärkere Zen 6 Kerne und acht energieeffizientere Zen 6c Kerne. Aus diesem Grund dachte der Insider zunächst, es handle sich um eine Einheit für einen Gaming-Laptop, doch in den geleakten Dokumenten wird Magnus nicht für typische Kunden- oder Server-Produkte gelistet, sondern in der Semicustom-Geschäftseinheit – AMDs Abteilung, die maßgeschneiderte Chips für Konsolen entwickelt.

Dieser Abteilung sind auch andere bekannte Konsolen-APUs wie „Mero“ (im Steam Deck) und „Jupiter“ (angeblich für das PlayStation-Handheld) zugeordnet. Außerdem erinnere das quadratisch Design stark an frühere Designs von PlayStation-Architekt Mark Cerny. Ein weiteres Indiz, dass es sich um den PS6-Chip handeln könnte, ist die auffällige CPU-Kernkonfiguration, die ohne stromsparende Kerne gut für 120 Hz in Spielen geeignet wäre.

Gegenstimmen: Doch eher die nächste Xbox?

Doch trotz der zahlreichen Hinweise, dass es sich womöglich um die PS6-APU handeln könnte, gibt es auch Gegenargumente. Die kommen vom bekannten AMD-Leaker Kepler_L2, der sich in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) zum Leak von Moore’s Law is Dead geäußert hat. Demnach könnte Magnus auch der Chip für Microsofts nächste Xbox sein.

Laut Kepler_L2 passe der Codename Magnus nicht zur bisherigen Namensgebung von Sony, da in diesem Fall bislang Namen von Shakespeare-Charakteren genutzt wurden. Zudem sei das Design des Chips zu aufwendig und damit wohl auch zu teuer für eine PlayStation-Konsole – vor allem, da Merk Cerny normalerweise viel Wert auf Kosteneffizienz und eine konservativere Chipfläche legt.

Ein weiteres Argument für die Next-Gen-Xbox: Die Series X verfügt über einen breiteren Speicherbus als die PS5 und da auch die Magnus-APU einen sehr breiten Speicherbus aufweist, sei es Kepler_K2 zufolge ein starkes Indiz dafür, dass dieser Chip eher für die nächste Generation der Xbox-Konsolen vorgesehen ist.

Bislang handelt es sich bei all den Informationen jedoch nur um Gerüchte und Spekulationen. Bis Sony für Klarheit sorgt, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Nachdem PlayStation-Architekt Mark Cerny bereits angedeutet hatte, dass der Start der PS6 länger auf sich warten lassen könnte, äußerte sich kürzlich auch der Leaker Detective Seeds zu einem möglichen Veröffentlichungstermin. Seiner Einschätzung nach könnte Sony die PS6 im Jahr 2028 ankündigen – mit einem Marktstart im Spätherbst oder Frühwinter 2029.