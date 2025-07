Saber: Spiel basierend auf legendärer Horror-Reihe in Arbeit? Teaser zu baldiger Ankündigung

Auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Publishers und Entwicklers Saber Interactive entdeckten die Spieler vor wenigen Stunden einen Teaser, der weder mit einem Namen noch mit einer Beschreibung versehen wurde.

Dass der besagte Teaser in den vergangenen Stunden dennoch für reichlich Gesprächsstoff sorgte, liegt vor allem an dessen Aufmachung. Der knapp 30-sekündige Clip zeigt ein rauschendes Fernsehbild, Kerzen, Schreie, das Geräusch rasselnder Ketten und Schreie. Schnell war sich die Community einig, dass wir es hier mit der ikonischen Horror-Reihe „Hellraiser“ zu tun haben.

„Das muss Hellraiser sein – diese Glocke und die Ketten“, schrieb ein Nutzer (via Insider Gaming), während ein anderer kommentierte: „Könnte das ein Hellraiser-Spiel sein? Das klang für mich wie Pinhead!“

Erfolgt die Ankündigung in der nächsten Woche?

Da sich Saber Interactive zu dem Teaser an sich und den Spekulationen der Spieler bislang nicht äußerte, bleibt abzuwarten, ob die Community richtig liegt und sich in der Tat auf ein „Hellraiser“-Spiel einstellen darf. Möglicherweise erfahren wir aber bereits in der kommenden Woche mehr.

So verweist der Teaser auf eine Website, die den Termin für eine mögliche Enthüllung zeigt: Dienstag, den 22. Juli 2025 um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Dann erfahren wir möglicherweise auch, was es mit dem spekulierten „Hellraiser“-Spiel auf sich hat. Ein Teil der Community vermutet, dass es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Horror im Stil von „Dead by Daylight“, „Friday the 13th“ oder „The Texas Chain Saw Massacre“ handeln könnte.

Das wäre übrigens nicht Pinheads erster Auftritt in der Welt der Videospiele. In „Dead by Daylight“ war der legendäre Horror-Charakter bereits als spielbarer Killer vertreten. Nun könnte Pinhead sogar ein eigenes Spiel spendiert bekommen. Ob es sich dabei wie vermutet um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel handelt – oder doch um etwas völlig anderes – bleibt abzuwarten.

Wie wäre es beispielsweise mit einer klassischen Singleplayer-Erfahrung in der Welt von „Hellraiser“? Im besten Fall sorgen die Verantwortlichen von Saber Interactive bereits in der kommenden Woche für Klarheit.