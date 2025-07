Senua’s Saga Hellblade 2: Kurz vor PS5-Release – War das Spiel ein Erfolg? Finanzbericht gibt Aufschluss

Während „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ 2017 noch für die PS4, Xbox One und den PC erschien, wurde der Nachfolger „Senua’s Saga: Hellblade 2“ im Mai des vergangenen Jahres zunächst exklusiv für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Doch passend zum ersten Jahrestag kündigten Entwickler Ninja Theory und Microsoft eine PS5-Version des visuell beeindruckenden Action-Abenteuers an.

Das könnte den Verkaufszahlen einen zusätzlichen Schub geben. Es bleibt jedoch die Frage, ob „Senua’s Saga: Hellblade 2“ bereits jetzt als Verkaufserfolg gelten kann – insbesondere, da das Spiel direkt zum Release auch im Xbox Game Pass verfügbar war. Etwas Aufschluss darüber gibt nun der neueste Finanzbericht von Ninja Theory.

Hellblade 2 laut Ninja Theory ein Erfolg

Der Xbox-Start im vergangenen Jahr fiel verhalten aus: In der ersten Woche nach dem Release konnte sich „Senua’s Saga: Hellblade 2“ in Deutschland lediglich auf dem zwölften Platz der meistgespielten Titel einordnen. In den USA reichte es sogar nur für Rang 23. Und auch auf Steam wurden am Launch-Tag lediglich 3.982 Spieler in der Spitze verzeichnet – was jedoch auch auf den Game Pass zurückzuführen ist.

Zwar kann „Senua’s Saga: Hellblade 2“ mit einer beeindruckenden Präsentation und einer ausgezeichneten Atmosphäre punkten, doch vor allem der Gameplay-Aspekt stieß auf Kritik und wurde als zu simpel oder repetitiv empfunden. Dazu kam eine relativ überschaubare Spielzeit von etwa fünf bis acht Stunden.

Doch Ninja Theory verbucht das Spiel offenbar als Erfolg. Das deutet zumindest der neueste Finanzbericht des Studios an, wie Tech4Gamers berichtet. So sind die Gewinne der Entwickler im vergangenen Geschäftsjahr gestiegen, während man sich auch mit den Kritiken zufrieden zeigt – sowohl von der Presse, als auch von den Spielern. Zudem wird darauf hingewiesen, dass man mehrere Auszeichungen gewinnen konnte, darunter auch zwei Preise bei den Game Awards.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Ninja Theory eines der wenigen Studios ist, die im Zuge der jüngsten Entlassungswelle von Microsoft verschont geblieben sind. Dem Finanzbericht zufolge konnte die Belegschaft sogar von 106 auf 108 Mitarbeiter aufgestockt werden. Und auch „Project Mara“, Ninja Theorys nächstes Spiel, wurde bereits von Microsoft abgesegnet.

Hellblade 2 erscheint als Enhanced Edition für die PS5

Mit der Veröffentlichung von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ für die PS5 dürften die Gewinne dann noch weiter steigen. Der Release ist für den 12. August 2025 angesetzt und wird in Form einer Enhanced Edition erfolgen. Dadurch wird ein neuer Performance-Modus geboten, der 60 Bilder pro Sekunde ermöglicht. PC-Spieler erhalten außerdem die zusätzliche Grafikvoreinstellung namens „Sehr hoch“.

Obendrein bietet die Enhanced-Version auch neue Inhalte. Dazu zählt auch die sogenannte schwarze Fäulnis, ein optionaler Spielmodus, der bereits im Vorgänger enthalten war: Mit jedem Bildschirmtod breitet sich eine tödliche Substanz aus. Erreicht sie Senuas Kopf, ist das Abenteuer endgültig vorbei und jeglicher Spielfortschritt geht verloren.

Ebenfalls mit dabei sind ein überarbeiteter Fotomodus und ein mehrstündiger Entwicklerkommentar. Vorbestellt werden kann „Senua’s Saga: Hellblade 2“ im PS Store in zwei Varianten: Die Standard Edition für 49,99 Euro, die alle neuen Funktionen enthält, und die Deluxe Edition für 69,99 Euro, die zusätzlich auch „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ in optimierter PS5-Fassung sowie den Original-Soundtrack des ersten Teils umfasst.

Übrigens: Wer „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ bereits als PS4-Version besitzt, kann ohne weitere Kosten auf die neue PS5-Variante des ersten Teils upgraden.