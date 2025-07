Baldur’s Gate 3: Dank Mods – Konsolen erhalten eine ganze Reihe neuer Inhalte

Patch 7 für Larians "Baldur's Gate 3" brachte den offiziellen Mod-Support ins Spiel. In den letzten zwei Wochen wurden nun gleich zwei Mal neue Schübe an Mods für die Konsolen freigeschaltet.

Im April veröffentlichten die Entwickler der belgischen Larian Studios das achte und letzte große Update für ihren Rollenspiel-Hit „Baldur’s Gate 3“. Damit erhält der Titel, der auf „Dungeons & Dragons“ basiert, von dem Studio keine neuen Inhalte mehr. Nur auf Fehlerbehebungen dürfen die Spieler hoffen, sollten diese denn nötig sein.

Allerdings heißt dies noch lange nicht, dass die Nutzer auf neuen Content verzichten müssen. Denn mit Patch 7 fand der offizielle Mod-Support seinen Weg in das Rollenspiel. Nicht nur der PC, auch die Konsolen-Versionen von „Baldur’s Gate 3“ werden dadurch mit frischen Mods aus der Community versorgt.

Larian schaltet erneut neue Mods frei

Während die „Baldur’s Gate 3“-Spieler auf dem PC aus einer größeren Auswahl an Modifikationen für das Spiel wählen dürfen, durchlaufen die Mods für die Konsolenversionen einen Kuratierungsprozess. Die Entwickler schalten dabei nach und nach ausgewählte Projekte für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auch den Mac frei.

Nun haben die Entwickler von Larian schon zum zweiten Mal in zwei Wochen einen ganzen Rutsch an neuen „Baldur’s Gate 3“-Mods für die Konsolen freigegeben. Erst in der letzten Woche konnten die Spieler einen Haarsalon herunterladen, der neue Frisuren für die verschiedenen Völker im Spiel bereithielt. Darüber hinaus gab es Mods für neue romantische Gesten im Fotomodus, die neue Klasse „Sniper“ sowie neue Flügel für Drachengeborene. 22 neue Mods konnten sich die Nutzer auf ihre Konsolen laden.

In dieser Woche warten erneut 20 neue Mods auf die PlayStation- und Xbox-Spieler. Darunter sind etwa neue Priester-Roben, zahlreiche Haarteile für alle Völker, oder auch neue Default-Unterklassen für die Begleiter Shadowheart und Wyll. Dazu kommt eine Mod, die das eigene Camp durch neue Aktivitäten belebt. Ebenfalls auf Konsolen erhältlich ist ein Projekt, durch das die Spieler zu neuen Dialogen benachrichtigt werden.

Larian arbeitet schon am nächsten Spiel

Die Entwickler von Larian haben mit Patch 8, der im vergangenen April für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht wurde, einen Schlussstrich unter das beliebte Rollenspiel gezogen. Nun fokussiert sich das Studio ganz auf die neuen Projekte.

Um was es sich dabei handelt, ist jedoch noch nicht bekannt. Das Studio will nach eigenen Angaben zunächst in eine Art „Mediensperre“ verfallen, damit sich die Entwickler ganz auf ihre neuen Aufgaben konzentrieren können.

Update 8 brachte eine ganze Reihe neuer Inhalte zu „Baldur’s Gate 3“. So wurden dem Spiel zwölf neue Unterklassen, ein Fotomodus sowie Crossplay für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Mac hinzugefügt. Dazu kommt noch die plattformübergreifende Speicherung des Spielfortschritts.

