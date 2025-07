Devil May Cry & Dragon’s Dogma: Capcom-Veteran plant Ankündigung seines neuen Spiels bis Jahresende

1995 begann Hiroyuki Kobayashi seine Karriere bei Capcom als Programmierer des ersten „Resident Evil“. Auch an der Fortsetzung war er beteiligt, bevor er mit „Dino Crisis“ zum Planer aufstieg und mit „Dino Crisis 2“ erstmals die Rolle des Produzenten übernahm. Seine größte Bekanntheit erlangte er jedoch als Produzent von „Devil May Cry“ und „Dragon’s Dogma“.

Doch nach 27 Jahren bei Capcom entschied sich Kobayashi im August 2022 dazu, das Unternehmen zu verlassen. Unter dem Dach des chinesischen Technologieunternehmens NetEase gründete er sein eigenes Studio namens GPTRACK 50. Und nachdem bald drei Jahre an seinem neuen Projekt gearbeitet wurde, scheint die Ankündigung nun näherzurücken.

Neues Spiel von Kobayashi: Entwicklung verläuft noch plan, Ankündigung noch 2025

Wie Kobayashi jetzt in einem aktuellen Interview mit dem japanischen Famitsu-Magazin (via Automaton) verraten hat, schreitet die Entwicklung seines neuen Spiels sehr gut voran. Demnach befinde man sich bereits unmittelbar davor, mit den Sprachaufnahmen zu beginnen und bereite die große Enthüllung vor, die noch im Laufe dieses Jahres erfolgen soll.

„Obwohl ich noch keine Details verraten kann, läuft alles nach Plan. In unserer Neujahrsgrußkarte für 2025 habe ich angekündigt, das Spiel bis Jahresende vorzustellen – und als Mann meines Wortes möchte ich dieses Versprechen halten“, so der ehemalige Capcom-Veteran.

„Wir sind bereits in der zweiten Jahreshälfte, doch seien Sie versichert, unser Studio bereitet die Ankündigung bereits vor. Was den Entwicklungsstand betrifft, stehen wir kurz vor den Sprachaufnahmen.“

Kein Devil May Cry-ähnliches Spiel: Kobayashis Vision für sein Action-RPG

Konkrete Informationen zu Kobayashis neuem Projekt sind bislang noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass es sich um ein Actionspiel handelt. Doch Fans von „Devil May Cry“ sollten sich nicht zu früh freuen: Zwar wird sein kommendes Spiel einen starken Action-Fokus aufweisen, aber dennoch auch RPG-Elemente bieten. Deshalb besteht er selbst darauf, es als Action-RPG zu bezeichnen.

Der Grund: Er möchte der „Devil May Cry“-Community keine falschen Hoffnungen machen. „Früher habe ich das Projekt als Actionspiel bezeichnet, aber viele Leute erwarteten etwas wie Devil May Cry, weil ich daran beteiligt bin. Es ist nicht gut, den Leuten eine falsche Vorstellung davon zu geben, was sie erwarten sollen, also habe ich es letztendlich ein Action-RPG genannt“, so der Kobayashi.

Bereits in früheren Interviews hatte der japanische Entwickler angedeutet, dass sich sein neues Spiel wohl stark von seinen bisherigen Werken unterscheiden wird. Auch einige seiner Kollegen haben das Projekt als „nicht Kobayashi-typisch“ bezeichnet. Kobayashi selbst hat ebenfalls betont, dass er etwas völlig Neues schaffen, aber dennoch dem klassischen Action-Genre treu bleiben möchte. Er stellte auch klar, dass es definitiv kein Soulslike sein wird.