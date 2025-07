Nintendo: Trotz Branchenkrise kaum Entlassungen – Switch-Hersteller mit beeindruckender Mitarbeiterbindung

Während sich die Gaming-Branche aktuell in einer schwierigen Phase befindet, die von massiven Entlassungswellen und Studioschließungen geprägt ist, sticht Nintendo mit einer beeindruckend hohen Mitarbeiterbindungsrate hervor.

Die Gaming-Branche steckt weiterhin in einer schwierigen Phase, die vielerorts sogar als Krise bezeichnet wird: 2024 war ein Rekordjahr für Entlassungen und Studioschließungen, während sich das Umsatzwachstum, das während der Corona-Pandemie boomte, verlangsamt und die Profitabilität sinkt.

Und auch in diesem Jahr halten die Herausforderungen an: Bereits im Januar kam es zu erneuten Schließung mehrerer Studios und das beste Beispiel dürfte die groß angelegte Entlassungswelle bei Microsoft sein, die kürzlich rund vier Prozent der weltweiten Belegschaft abgebaut haben. Das entspricht etwa 9.000 Mitarbeiter, die ihren Platz räumen mussten. Infolgedessen wurden obendrein auch mehrere Projekte eingestellt.

Doch während die meisten Unternehmen von dieser Entwicklung betroffen sind, darunter auch Branchengrößen wie eben Microsoft, aber auch Sony oder Ubisoft, sticht ein japanisches Traditionsunternehmen mit einem positiven Trend besonders hervor: Nintendo.

Nintendos hohe Mitarbeiterbindung in Zahlen

Obwohl Nintendo immer wieder Kritik einstecken muss – sei es wegen der Preispolitik, dem Umgang mit Fan-Projekten und Emulatoren oder zuletzt den neuen Game-Key-Cards für die Switch 2 – ist das Unternehmen in einem Punkt kaum zu übertreffen: dem Umgang mit seinen Mitarbeitern und den daraus resultierenden hohen Bindungsraten.

Neuesten Zahlen (via Tech4Gamers) von Nintendos offizieller Webseite zufolge lag die Mitarbeiterbindungsrate von April 2024 bis März 2025 konstant bei beeindruckenden 98 Prozent. Besonders in der japanischen Niederlassung ist die Fluktuation extrem gering, mit einer Rate von nur 1,9 Prozent. Bei Nintendo of America ist sie mit 5,1 Prozent leicht höher.

Diese Zahlen machen deutlich, dass es im letzten Jahr bei Nintendo so gut wie keine Entlassungen gab. Auch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter ist entsprechend hoch: In Japan sind Angestellte im Schnitt mindestens 14 Jahre bei Nintendo beschäftigt, in Amerika immerhin 10 Jahre.

Ergebnisse, die für viele westliche Entwicklerstudios nur schwer erreichbar sind. Selbst in Erfolgsfällen kommt es oftmals zu Entlassungen. Ein aktuelles Beispiel ist Virtuos, das erst vor wenigen Tagen 7 Prozent der Belegschaft entlassen musste, obwohl das Studio mit „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ einen Erfolg abliefern konnte.

Was ist Nintendos Erfolgsrezept?

Doch was ist das Geheimnis von Nintendo, die eigenen Mitarbeiter auf so hohem Niveau zu halten, besonders im Vergleich zum Rest der Gaming-Branche? Zum einen dürfte es die finanzielle Stabilität des Unternehmens sein: Nintendo verfügt über große Rücklagen und verfolgt im Gegensatz zu vielen anderen Gaming-Unternehmen eine langfristige Strategie, statt auf kurzfristige Gewinne zu setzen.

Dadurch kann Nintendo schwächere Phasen oder sogar Krisen abfedern, ohne direkt Personal entlassen zu müssen. Ein gutes Beispiel ist der Misserfolg der Wii U, nach dem der damalige Präsident Satoru Iwata bekannt gab, dass er und andere Führungskräfte Gehaltskürzungen hinnehmen würden, um Entlassungen zu vermeiden.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist Nintendos mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Das Unternehmen legt großen Wert auf das Wohl seiner Angestellten, was sich in umfassenden Sozialleistungen und anderen Boni zeigt. Das führt dazu, dass kaum Mitarbeiter von sich aus kündigen, zumal Nintendo sein Personal ohnehin sehr selektiv auswählt.

Und zuletzt spielen natürlich auch riesige Erfolge, wie der der neuen Switch 2, eine Rolle. Die Konsole konnte sich innerhalb von nur vier Tagen nach dem Launch weltweit über 3,5 Millionen Mal verkaufen und brach damit sämtliche Rekorde. Das ermöglicht eine klare Perspektive und somit eine stabile und langfristige Personalplanung. Dadurch dürfte Nintendo seine hohe Mitarbeiterbindung auch zukünftig aufrechterhalten, sodass auch weiterhin kaum mit Entlassungen zu rechnen ist.