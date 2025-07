Prince of Persia-Remake: Release eingegrenzt, doch es bleiben Fragen

Ubisoft hat in einem Investorenmeeting das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ thematisiert und eine bevorstehende Veröffentlichung angedeutet.

Ubisoft widmete sich im jüngsten Investorenmeeting dem kommenden Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“. Offenbar verläuft die Entwicklung planmäßig, was angesichts der langen und wechselhaften Projektgeschichte nicht immer der Fall war.

Für weitere Zuversicht sorgte eine neue Release-Prognose, die Ubisoft im Rahmen der Hauptversammlung bekanntgab. Dort wurde ein bevorstehender Launch angedeutet.

Was bedeutet „sehr bald“?

Auf Nachfrage hieß es, dass „Prince of Persia: The Sands of Time“ bereits „sehr bald“ erscheinen werde. Es ist eine Aussage, die auf eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr hindeuten könnte. Allerdings ist „sehr bald“ ein dehnbarer Begriff und wer Kinder im Haushalt hat, wird wissen, dass „bald“ sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann.

Im Wortlaut erkläre Ubisofts Finanzvorstand Frédérick Duguet: „Wie Sie wissen, haben wir einige ikonische Marken in unserem Portfolio, die wir mit geringem Aufwand aktivieren oder reaktivieren können. Das betrifft auch das Remake von ‚Prince of Persia: The Sands of Time‘, das bald erscheint.“

Die jüngste Prognose steht einer einstigen Ankündigung für das Kalenderjahr 2026 gegenüber. Dieser Zeitrahmen war in einem Teaser-Trailer zu sehen, der Mitte 2024 im Zuge von Ubisoft Forward veröffentlicht wurde.

Später folgte jedoch ein Twist: Im Mai dieses Jahres passte Ubisoft die Prognose an und nannte als neuen Zeitraum das Geschäftsjahr 2025/2026, das am 31. März 2026 endet.

Daraus ergeben sich zwei mögliche Szenarien:

Entweder erscheint der Titel tatsächlich schon in den kommenden Monaten, womit die Aussage „sehr bald“ zuträfe.

Oder es bleibt beim ursprünglichen Plan, das Spiel 2026 zu veröffentlichen, womit der Release dank der Eingrenzung auf das laufende Geschäftsjahr auf die Monate Januar, Februar oder März fallen würde.

Da Ubisoft im besagten Geschäftsbericht das letzte Quartal des laufenden Geschäftsberichtes nicht explizit nannte, klingt die erste Variante wahrscheinlicher.

Das Prince-of-Persia-Remake hat eine lange Entwicklung hinter sich

Erstmals im Jahr 2020 offiziell angekündigt, durchlief das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ eine bewegte Entwicklung. Nach der ersten Präsentation folgten mehrere Verschiebungen, ein vollständiger Neustart im Jahr 2023 sowie ein Wechsel des verantwortlichen Entwicklerstudios. Zwischenzeitlich fiel der Titel vor allem durch Funkstille und das Fehlen eines präzisen Veröffentlichungsfensters auf.

Bereits im Juni 2025 hatte Ubisoft über Social Media versichert, dass sich das Projekt weiterhin in aktiver Entwicklung befinde: Man sei „noch mitten im Spiel – wir erforschen, bauen und sorgen dafür, dass sich der Sand zielgerichtet bewegt.“

Konkrete Details zum aktuellen Entwicklungsstand nannte Ubisoft im Investorenmeeting nicht. Die Aussagen Duguets deuten jedoch darauf hin, dass das Projekt weiter fortgeschritten ist als andere lang erwartete Titel wie etwa „Splinter Cell“, das sich ebenfalls seit Jahren in Entwicklung befindet, bislang aber ohne offiziellen Zeitrahmen auskommt.

„Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ ist eine überarbeitete Version des Action-Adventures aus dem Jahr 2003. Darin steht der Prinz vor der Aufgabe, ein mystisches Königreich zu retten, nachdem er versehentlich die Sanduhr der Zeit geöffnet und damit eine zerstörerische Macht entfesselt hat.

Mithilfe eines magischen Dolchs können Spieler die Zeit manipulieren, etwa zurückdrehen, verlangsamen oder anhalten. Das ermöglicht taktische Kämpfe und akrobatisches Plattformen in einer märchenhaften Welt. Die Neuauflage wartet mit modernisierter Grafik, überarbeiteter Steuerung und neu vertonten Dialogen auf, bleibt dabei aber dem Geist des Originals treu, so das Versprechen.