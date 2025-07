Ready or Not: Explodierende Verkaufszahlen auf der Konsole – Zehnfacher PC-Erfolg in nur vier Tagen trotz Kritik

Ready or Not:

In dieser Woche wurde „Ready or Not“ für die PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht, nachdem der Taktik-Shooter auf dem CP bereits seit Dezember 2021 im Early Access spielbar ist. Und obwohl es im Vorfeld der Konsolen-Veröffentlichungen zu Kritik kam, gingen die Verkaufszahlen durch die Decke.

Nachdem Entwickler VOID Interactive, die zugleich auch als Publisher fungieren, ihren Taktik-Shooter „Ready or Not“ bereits erfolgreich für den PC veröffentlicht haben, wurde Mitte April die von den Spielern ersehnte Konsolenversion für die PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Und in dieser Woche, genauer gesagt am 15. Juli 2025, erfolgte der Release.

Nun haben sich die Verantwortlichen zu den Verkaufszahlen geäußert, die bereits nach vier Tagen einen ersten beeindruckenden Meilenstein erreichen konnten. Die PC-Verkäufe wurden damit bei weitem übertroffen, obwohl es im Vorfeld der Veröffentlichung teils erhebliche Kritik gab.

Trotz Kontroversen: Konsolen-Launch wird in nur vier Tagen zum Millionenseller

Was war geschehen? Um den Standards der Konsolenhersteller und gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, kündigten die Entwickler an, bestimmte Inhalte im Spiel zu ändern. Das betraf die Darstellung von Zerstückelung nach dem Tod, Nacktheit bei einigen Charakteren und die Präsenz von Kindern in Gewaltszenen. Diese Anpassungen wurden nicht nur für die Konsolenfassung vorgenommen, sondern auch für die PC-Version übernommen.

Doch obwohl VOID Interactive betonte, die Änderungen seien „so gering“, dass die meisten Spieler sie nicht bemerken würden, sorgte die Ankündigung für großen Unmut in der Community. Die Folge war ein Review-Bombing auf Steam. Doch trotz der Kritik und unter Berufung auf ihre kreative Freiheit verzeichneten die Entwickler vor dem Konsolen-Launch einen Anstieg der Spielerzahlen.

Und die vorgenommenen Änderungen scheinen auch den Erfolg der Konsolenversion nicht gebremst zu haben: Wie Julio Rodriguez, CEO von VOID Interactive, auf seinem LinkedIn-Profil (via Insider Gaming) bekannt gab, hat sich „Ready or Not“ auf der PS5 und Xbox Series X/S innerhalb von nur vier Tagen bereits 1 Million Mal verkauft. Damit wurde dieser Meilenstein zehnmal schneller erreicht als auf dem PC.

„Ich bin unglaublich stolz auf das Team und was wir gemeinsam erreicht haben. Es ist ein riesiger Moment – und einer, den wir nicht als selbstverständlich ansehen“, sagte Rodriguez, der zudem ergänzte: „Das Team arbeitet bereits intensiv daran, Probleme zu beseitigen und das Erlebnis kontinuierlich zu verbessern.“

Das hat Ready or Not zu bieten

Auf dem PC verkaufte sich „Ready or Not“ zunächst schleppend: Im ersten Monat nach dem Start der Early-Access-Phase im Dezember 2021 wurden knapp 300.000 Exemplare des Taktik-Shooters abgesetzt. Doch als der Hype größer wurde, stiegen auch die Verkaufszahlen, sodass im April dieses Jahres bereits die Schwelle von 9 Millionen verkauften Einheiten erreicht wurde.

Und mit der jetzt veröffentlichten Konsolenfassung dürften die kombinierten Verkaufszahlen noch weiter in die Höhe schnellen: Die Marke von 10 Millionen Gesamtverkäufen wurde durch den erfolgreichen Launch bereits geknackt.

Dass „Ready or Not“ auch durchaus einen Blick wert ist, könnt ihr in unserem Test nachlesen. Obwohl es gerade Neulinge nicht leicht im Taktik-Shooter-Genre haben und der Singleplayer-Part ansprechender gestaltet sein könnte, kommt im Mehrspieler-Modus viel Spaß auf – vor allem mit einer eingespielten Gruppe.

Im PS Store ist „Ready or Not“ in zwei Varianten erhältlich: Die Standardausgabe für 49,99 Euro enthält 18 Missionen, die alleine mit KI-Kameraden oder im Koop-Modus mit bis zu vier weiteren Spielern angegangen werden können. Die 69,99 Euro teure Deluxe Edition bietet zusätzliche Waffen und die DLCs „Home Invasion“, „Dark Waters“ – mit jeweils sechs weiteren Level – und noch eine bislang unangekündigte Erweiterung.