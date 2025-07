Wuchang Fallen Feathers: Grafik-Modi für PS5 enthüllt – Drei Varianten und bis zu 80 FPS auf der PS5 Pro

Die PS5 Pro lässt ihre Hardware-Muskeln spielen: Das China-Soulslike „Wuchang Fallen Feathers“ wird auf den Sony-Konsolen jeweils drei Grafik-Modi bieten, doch auf der leistungsstarken Pro fällt die Bildrate im Qualitätsmodus doppelt so hoch aus, während in der Performance-Variante sogar 80 Bilder pro Sekunde erreicht werden.

Bereits in der kommenden Woche könnte nach dem letztjährigen „Black Myth: Wukong“ mit „Wuchang: Fallen Feathers“ der nächste Überraschungshit aus China anstehen. Das bisher gezeigte Gameplay und die von Entwickler Leenzee enthüllten Details zum Soulslike-Action-Rollenspiel klingen jedenfalls vielversprechend.

Und nun ist auch bekannt, dass „Wuchang: Fallen Feathers“ auf Sonys PS5-Konsolen vielversprechend dargestellt wird: Die Grafik-Modi für die Basis-PS5 und die PS5 Pro wurden enthüllt, und jede Plattform bietet jeweils drei unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Besonders auf Sonys Power-Konsole überzeugt die Performance – zumindest laut den genannten Zahlen.

Grafik-Modi von Wuchang: Fallen Feathers im Detail

Wie sich der offiziellen PlayStation-Webseite entnehmen lässt, stehen Spielern von „Wuchang: Fallen Feathers“ sowohl auf der PS5 als auch der PS5 Pro folgende Grafik-Modi zur Auswahl: Qualität, Ausgewogen und Leistung. Genauere Informationen zu den Grafikeinstellungen und den angepeilten Auflösungen werden zwar nicht genannt, doch die angestrebten Bildraten wurden bekannt gegeben.

Auf der PS5 bietet der Qualitätsmodus die üblichen 30 FPS. Im Leistungs- bzw. Performance-Modus werden 60 FPS erreicht, was höchstwahrscheinlich mit einer Reduzierung der Grafikqualität und/oder Auflösung einhergeht. Wer einen 120-Hz-Bildschirm besitzt, kann außerdem den ausgewogenen Balanced-Modus nutzen, der 40 FPS liefert.

Die PS5 Pro verdoppelt die Bildrate bereits im Qualitätsmodus auf 60 Bilder pro Sekunde. Im Performance-Modus steigen die FPS sogar auf beeindruckende 80, während im ausgeglichenen Modus 70 Bilder pro Sekunde angepeilt werden.

Wuchang: Fallen Feathers – Grafik-Modi & Bildraten

PS5

Qualitätsmodus: 30 FPS

Ausgewogener Modus: 40 FPS

Leistungsmodus: 60 FPS

PS5 Pro

Qualitätsmodus: 60 FPS

Ausgeglichener Modus: 70 FPS

Leistungmodus: 80 FPS

Entwickler versprechen eine „fesselnden Handlung, dynamische Kämpfe und eine atemberaubende Grafik“

Erscheinen wird „Wuchang: Fallen Feathers“ am 24. Juli 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Während das Action-RPG ab dem ersten Tag auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein wird, sind Vorbestellungen im PS Store bereits möglich.

Die Standardfassung für 49,99 enthält neben dem Spiel auch zwei Kostümsets, eine zusätzliche Axt und ein Fertigkeits-Upgrade-Gegenstand. Die 59,99 Euro teure Deluxe Edition bietet obendrein noch vier weitere Kostüme und Waffen sowie ein zusätzliches Upgrade-Item.

„Wuchang: Fallen Feathers“ versetzt Spieler in die Rolle der titelgebenden Piratenkriegerin Bai Wuchang. Allerdings leidet die Protagonistin an Amnesie und der mysteriösen „Gefieder“-Krankheit, die dafür sorgt, dass sich Infizierte in monströse Kreaturen verwandeln. So muss Wuchang nicht nur ihre eigenen Erinnerungen zurückerlangen, sondern auch ein Heilmittel für die Krankheit finden.

Den Entwicklern zufolge können sich die Spieler auf ein „mystisches und folkloristisches Soulslike-Action-RPG“ mit einer „fesselnden Handlung, einem dynamischen Kampfsystem und einer atemberaubenden Grafik, die ein unvergessliches Abenteuer durch Länder voller Chaos und Tod ermöglicht“, freuen. Die Spielzeit soll je nach Spielweise 40 bis 60 Stunden betragen. Zudem wird es „mehr als drei unterschiedliche“ Enden geben.