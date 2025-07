75 Prozent Rabatt: PS Plus-Nutzer sparen bei Geheimtipp abseits des Mainstreams doppelt

Wer sich für die kommenden Wochen und Monate mit Spielen eindecken möchte, dürfte im Rahmen des großen Summer Sales im PlayStation Store fündig werden.

Der Summer Sale startete in dieser Woche und umfasst tausende Angebote, die mit Rabatten in Höhe von bis zu 95 Prozent locken. Abseits der großen Triple-A-Blockbuster wurden auch diverse kleine Geheimtipps im Preis reduziert. Darunter „Mediterranea Inferno“, das von den verantwortlichen Entwicklern von Eyeguys als eine trügerische Visual Novel über Freundschaft, Verlangen und Trauer beschrieben wird.

Im großen Summer Sale sinkt der Preis von „Mediterranea Inferno“ bis zum 31. Juli 2025 um 0:59 Uhr um 75 Prozent auf 3,74 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus sparen weitere fünf Prozent und zahlen lediglich 2,99 Euro.

Darum geht es in der Visual Novel

Die Geschichte von „Mediterranea Inferno“ fasst die Geschehnisse rund um die COVID-19-Pandemie auf und erzählt die Geschichte von Claudio, Andrea und Mida. Das ungleiche Trio reist in den Süden Italiens, um sich von den Folgen der Corona-Krise zu erholen. Die drei jungen Männer treffen sich nach zwei Jahren erzwungener Isolation wieder und hoffen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen.

„Ein fauler Nachmittag am Pool, eine lüsterne Nacht im Club oder sogar ein morbider Besuch auf dem örtlichen Friedhof: Du entscheidest, wie du die Sommerferien verbringst, aber wo auch immer du hingehst, etwas oder jemand wird auf dich warten und dir eine zusätzliche, verbotene Reise durch die geheimnisvollen Innenräume des Gewissens anbieten“, erklären die Entwickler weiter.

In ihrem Sommerurlaub sehen sich die drei jungen Männer mit ihren inneren Dämonen konfrontiert und entdecken ihre Geheimnisse, Ängste und Obsessionen, während sie versuchen, nach der COVID-19-Pandemie zu einem normalen Leben zurückzufinden.

„Mediterranea Inferno“ erschien im Sommer 2023 und wurde sowohl von den Kritikern als auch den Spielern positiv aufgenommen. Die PC-Version, auf die auf Metacritic die meisten Reviews entfielen, bringt es auf einen Metascore von 84 Punkten.

Während die Nutzerreviews auf Steam „Sehr positiv“ ausfallen, liegt die durchschnittliche Nutzerwertungen im PlayStation Store bei 4,3 von fünf möglichen Sternen.