Final Fantasy 14: MMO stellt Support für Windows 10 ein

Die Nutzer von Windows 10 haben nur noch knapp drei Monate Zeit, dann verliert das beliebte Betriebssystem seine offizielle Unterstützung von Microsoft. Der Großteil der Anwender wird ab dem 14. Oktober 2025 nicht mehr mit den Softwareupdates und Sicherheitsfixes des Redmonder Konzerns versorgt.

Zu diesem Problem meldete sich nun auch Square Enix zu Wort. Das Ende der offiziellen Updates für das Betriebssystem mache auch die weitere Unterstützung der PC-Version von „Final Fantasy 14“ schwierig, so das Unternehmen auf der offiziellen Webseite zum Spiel. Daher werde auch der Support von Windows 10 für das Online-MMO am 14. Oktober enden.

Square Enix stellt Unterstützung ein

„Microsoft wird nach dem 14. Oktober 2025 keine Sicherheitsupdates und keinen Support mehr für PCs mit Windows 10 zur Verfügung stellen, so dass eine Fortsetzung der Unterstützung für dieses Betriebssystem schwierig ist“, schrieb Square Enix kürzlich auf seiner Webseite. Trotzdem werden die Spieler den Titel wahrscheinlich auch nach dem 14. Oktober auf dem Betriebssystem weiterspielen können, so die Japaner.

Allerdings gab Square Enix zu bedenken, dass das Unternehmen nach dem offiziellen Ende des Supports in der Regel nicht mehr in der Lage sein wird, auf alle Probleme zu reagieren. Damit sind vor allem Fehler gemeint, die auf das Betriebssystem Windows 10 zurückzuführen sind, heißt es in der Ankündigung.

Square Enix könne auf Anfragen nach technischem Support bei Problemen mit Windows 10 nach dem Ende des Supports reagieren. Allerdings würde eine solche informelle Unterstützung nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Zudem würde von Fall zu Fall entschieden, so dass eine Hilfe nicht garantiert sei, so Square Enix.

Community bemängelt Qualität

In der letzten Zeit beschweren sich die Spieler von „Final Fantasy 14“ mitunter über technische Probleme bei dem Online-Rollenspiel, wie Bugs und weitere Fehler, die eine Notfallwartung oder einen Hotfix benötigten. Zudem wird die allgemeine Qualität bemängelt.

Dieser Umstand ist auch an dem Director und Produzent von „Final Fantasy 14“, Naoki Yoshida, nicht vorbeigegangen. Im Juni meldete sich der Entwickler daher in einem Livestream zu den Beschwerden zu Wort. Yoshida gab an, dass das Team des Online-MMOs nach dem Erfolg der vergangenen Erweiterungen aufgestockt wurde. Dies soll sich jedoch negativ auf die Arbeitsprozesse ausgewirkt haben.

Quelle: Final Fantasy 14, Reddit