Final Fantasy: Laut Studie – So alt ist der durchschnittliche Fan in Japan

Eine Marketingfirma hat in Japan kürzlich eine Studie zu den Spielgewohnheiten durchgeführt. Dabei kam heraus, dass der durchschnittliche "Final Fantasy"-Fan fast so alt ist, wie die Serie selbst.

In diesem Dezember feiert die beliebte „Final Fantasy“-Reihe bereits ihr 38. Jubiläum. Neben mittlerweile 16 Hauptreihen hat die Rollenspielserie auch zahlreiche Spinoffs und Ableger hervorgebracht.

Die Marketingfirma GEM Partners führte in Japan kürzlich eine Studie zu Spielgewohnheiten und Fandoms durch. Die Antworten der rund 180.000 Teilnehmer gaben dabei Aufschluss zu der Beliebtheit von einzelnen Titeln, Franchises und Marken. Auch kam heraus, wie alt der durchschnittliche „Final Fantasy“-Fan in Japan eigentlich ist.

Die wichtige Zahl des Rollenspiels ist 42

Wenn man der kürzlich veröffentlichten Studie glauben mag, liegt das aktuelle Durchschnittsalter sowohl bei der „Final Fantasy“-Reihe als auch bei dem ebenfalls von Square Enix stammenden „Dragon Quest“ bei 42. Der erste Teil der „Dragon Quest“-Reihe erschien 1986, rund ein Jahr vor „Final Fantasy“. Mit „Dragon Quest 11“ erschien 2017 der bislang letzte Teil der Serie.

Mit einem Durchschnittsalter von 42 sind die „Final Fantasy“-Fans in Japan also fast so alt, wie die Spielereihe selbst. Einerseits kann dies auf eine konstante Fanbasis hindeuten. Andererseits könnte dies ein Zeichen sein, dass Square Enix es bei den Rollenspielen verpasst, jüngere Generationen anzusprechen.

Dies scheint sich auch an den Verkaufszahlen zeigen. Der bislang meistverkaufte Titel der Reihe ist mit 24 Millionen Verkäufen das Online-MMO „Final Fantasy 14“. Bei den Singleplayer-Spielen hat mit 15 Millionen verkaufter Kopien noch immer das aus 1997 stammende „Final Fantasy 7“ die Nase vorn.

Bei den neueren „Final Fantasy“-Titeln musste Square Enix zuletzt einräumen, die erwarteten Verkaufszahlen verfehlt zu haben. Sowohl „Final Fantasy 16“ als auch „Final Fantasy 7 Rebirth“ konnten laut dem Präsidenten des Unternehmens, Takashi Kiryu, finanziell zunächst nicht überzeugen.

Auch Geschlechterverhältnis ist wenig ausgeglichen

Wie die Studie außerdem herausfand, gibt es in Japan auch Diskrepanzen beim Geschlechterverhältnis der „Final Fantasy“-Fans. So seien etwa 70 Prozent der Spieler männlich und 30 Prozent weiblich. Ähnlich sieht es bei „Dragon Quest“ aus: bei der Reihe überwiegen die männlichen Fans mit einem Verhältnis von 75 zu 25.

Ganz anders sieht es jedoch bei Nintendos „Animal Crossing“-Reihe aus. Bei den Spielen überwiegen die weiblichen Spieler mit einem Verhältnis von 75 zu 25. Die japanische Publikation Nikkei weist darauf hin, dass Nintendo seinen Katalog insgesamt stabil auf einen breiten Markt ausrichte. So liegen die Spiele der Japaner nahe am allgemeinen Spiele-Durchschnitt von 30 Jahren und würden ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis aufweisen.

Quelle: Nikkei via TheGamer, GameRant, Reddit