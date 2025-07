Ghost of Yotei: Wie viel Spielzeit wird geboten? Entwickler äußert sich zum Umfang

„Ghost of Yotei“ entführt Spieler in eine riesige offene Welt, in der neben der Rachegeschichte von Protagonistin Atsu auch abseits der Hauptpfade jede Menge Aktivitäten darauf warten, entdeckt zu werden. Doch wie groß ist der Umfang wirklich? In einem Interview sprach Creative Director Jason Connell über die zu erwartende Spielzeit.

In diesem Monat gewährten Sony und Entwickler Sucker Punch im Rahmen einer State of Play, die vollständig im Zeichen von „Ghost of Yotei“ stand, erstmals umfangreiche Einblicke in das kommende Open-World-Abenteuer. So gab es jede Menge Gameplay zu sehen, während Aspekte wie die Erkundung oder auch der Kampf näher beleuchtet wurde.

Dabei wurde deutlich: Sucker Punch plant in jeder Hinsicht noch einmal eine Schippe draufzulegen. Doch gilt das auch für den Umfang? Bereits der Vorgänger, das 2020 veröffentlichte „Ghost of Tsushima“, hatte eine Fülle an Nebenaktivitäten zu bieten, auch wenn die Repetitivität einiger Aufgaben nicht bei allen Spielen gut ankam. Was können Spieler also von „Ghost of Yotei“ in puncto Spielzeit erwarten?

Spieldauer auf dem Niveau des Vorgängers

Darüber sprach Jason Connell von Sucker Punch, der gemeinsam mit Nate Fox als Creative Director für „Ghost of Yotei“ hauptverantwortlich ist, in einem aktuellen Interview mit VGC (via GamingBolt). Er nannte zwar keine konkreten Zahlen, verriet jedoch, dass sich die Spieler auf eine ähnliche Spieldauer wie im Falle von „Ghost of Tsushima“ einstellen können.

Ein Blick auf die Webseite HowLongToBeat zeigt: Das Abenteuer mit Jin Sakai kann in rund 25 Stunden beendet werden, wenn man sich ausschließlich auf die Hauptgeschichte konzentriert. Wer die Nebenaufgaben absolvieren möchte, ist bereits 46 Stunden beschäftigt. Und für Spieler, die tatsächlich alles zu 100 Prozent komplettieren möchten, steigt die Spielzeit auf etwa 62 Stunden.

Auch Connell erklärte im Gespräch, dass die Spielzeit von „Ghost of Yotei“ je nach Spielstil stark variieren kann. Außerdem versprach er, dass die Welt des kommenden Action-Abenteuers mit deutlich mehr abwechslungsreichen Aktivitäten gefüllt sein soll, womit man einen der Kritikpunkte des Vorgängers beheben würde.

Spieler können Ghost of Yotei zu ihrem Erlebnis machen

Doch trotz der Nebenaktivitäten, der offenen Welt und Struktur, soll die Geschichte keinesfalls in den Hintergrund rücken. Wie Connell im weiteren Verlauf des Interviews erklärte, sei es ein wichtiger Teil der Designphilosophie von Sucker Punch, das optimale Gleichgewicht zwischen der Erzählung der Spielerfreiheit zu finden.

„Eines der Dinge, die ich am Ghost-Franchise liebe, ist, dass es eine ganze Reihe von Optionen gibt, um es zu deinem Erlebnis zu machen“, sagte Connell. „Wir haben dieses zugängliche, vom Samurai-Kino inspirierte Spiel, und der Trick für uns als Entwickler ist es, ein Spiel zu schaffen, das dieses zusätzliche Maß an kreativer Freiheit bietet, das wir anstreben, und den Spielern ermöglicht, es zu genießen, während wir gleichzeitig niemals die Struktur der Geschichte aufgeben werden.“

Der Creative Director weiter: „Es ist sehr schwierig, eine Geschichte ohne Struktur zu haben. Es wird einen Anfang, eine Mitte und ein Ende geben, und während Atsus Reise darin besteht, die Yotei Six zu jagen, werden wir dich keineswegs alle sechs ohne Story-Struktur töten lassen. Wir schätzen die Geschichte so sehr.“

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Vorbestellungen sind bereits möglich, sodass interessierte Spieler wahlweise zur Standard oder digitalen Deluxe Edition greifen können. Sammler haben außerdem die Möglichkeit, die 250 Euro teure Collector’s Edition zu erwerben.