God of War vs. Fortnite: Warum das klassische AAA-Modell vor dem Kollaps steht

God of War vs. Fortnite:

Die Videospielbranche steht an einem Wendepunkt: Traditionelle Entwicklungszyklen weichen neuen, netzwerkbasierten Geschäftsmodellen. Der Fokus verschiebt sich zunehmend hin zu langfristigen Live-Service-Titeln. Was bedeutet das für AAA-Einzelspieler-Projekte?

Die Videospielindustrie verändert sich grundlegend – und zwar unumkehrbar, wie Christopher Dring, einst Chefredakteur von Gamesindustry und tief in der Branche vernetzt, in einem ausführlichen Bericht zur Lage auf dem Gaming-Markt schreibt.

Die Parameter für Erfolg, Entwicklung und Finanzierung hätten sich in den letzten Jahren so stark verschoben, dass alte Modelle kaum noch tragfähig seien. Ein Projekt wie “Perfect Dark” wäre laut seiner Einschätzung heute unter ganz anderen Voraussetzungen in die Produktion gegangen – wenn überhaupt.

Kleine Teams, kurze Zyklen, große Risiken

“Würde man ‘Perfect Dark’ heute in Auftrag geben, müsste es wahrscheinlich einem 35-köpfigen Entwicklerteam zugewiesen werden“, schrieb Dring. Zu diesem Schluss sei er während eines Gesprächs mit Jacob Navok, CEO von Genvid und ehemaliger Geschäftsführer von Square Enix, gekommen. Über dessen Sicht auf die Branche berichteten wir vor einigen Tagen.

Das Problem: Bis vor wenigen Jahren folgte die Branche einem klaren Muster: Ein erfolgreiches AAA-Spiel finanzierte das nächste, aufwendigere Projekt. Mit jeder Konsolengeneration wuchsen die Budgets, das Publikum und die Erwartungen. Doch dieses Modell steckt in der Sackgasse. Die Produktionskosten steigen weiter, das Umsatzwachstum stagniert.

Novak und Dring sind sich offenbar einig darin, dass in der Nachfrage ein strukturelles Problem liegt. Ältere Zielgruppen steigen aus, weil viele AAA-Spiele zeitintensiv und komplex sind. Jüngere Nutzer wiederum wenden sich anderen Formaten zu, insbesondere den sogenannten “Games Without End”.

Zusammengefasst unterscheiden sich die Bedingungen wie folgt:

Früheres Modell:

Investitionen in große Spiele lohnten sich, weil mit jedem Erfolg neue größere Projekte finanziert werden konnten.

Spiele wurden schöner, komplexer und erfolgreicher und das Publikum wuchs mit.

Heute:

Kosten für AAA-Spiele steigen weiter, aber das Umsatz- und Publikumswachstum stagniert.

Viele Spiele erreichen keine relevante Zielgruppe mehr. Flops haben heftigere Auswirkungen.

Das Zeitalter der Netzwerke

Live-Service-Spiele wie “Fortnite”, “Roblox” oder “Call of Duty: Warzone” dominieren den Markt. Sie sind mehr als Spiele, sie fungieren als soziale Plattformen mit kontinuierlichen Inhalts-Updates. Ein Hit-Spiel dieser Art erzielt hohe Einnahmen. Diese fließen direkt in neue Inhalte, wodurch bestehende Spieler gebunden und neue angelockt werden.

„Solange die Entwickler weiterhin gute Arbeit leisten, werden diese Spiele immer weiter wachsen“, so Dring. Mit jeder Erweiterung steigen Nutzen und Wert des Netzwerks. Es sei ein Phänomen, das auf Metcalfes Gesetz zurückzuführen sei: Der Wert eines Netzwerks steigt mit der Anzahl seiner Nutzer exponentiell.

Für neue Titel bedeutet das: Der Einstieg in diese Kreisläufe wird zunehmend schwieriger, wie zum Beispiel beim missglückten „Concord“ zu beobachten war.

Auch hier lässt sich die Situation wie folgt zuammenfassen:

Spieler werden älter, viele haben weniger Zeit, besonders für komplexe AAA-Games.

Jüngere Zielgruppen wenden sich Live-Service-Titeln wie „Fortnite“ oder „Roblox“ zu, womit die ansprechbare Zielgruppe für AAA-Projekte zwangsläufig schwindet.

Das Ende der Einzelspieler-Games?

Für eine Untergangsstimmung ist es allerdings noch zu früh. Trotz der Dominanz von Netzwerkspielen bleiben traditionelle Spieltypen voraussichtlich auch in den kommenden Jahren relevant. „Spiele, die man zu Ende spielen kann“, wie Dring sie (übernommen von einem Manager) nennt, erfüllen eine andere Funktion im Freizeitverhalten.

„Für mich ist Fortnite eher eine Konkurrenz zur örtlichen Bowlingbahn als zu God of War“, schrieb er. Das Bedürfnis nach erzählerischen Einzelerlebnissen bestehe weiterhin. Allerdings müsse hier ein demografisches Problem angegangen werden.

„Ich glaube, dass Spiele durch Geschichten allgegenwärtiger werden und ein breiteres Publikum ansprechen können. Und wenn wir anfangen könnten, das Problem des ‚Veralterns‘ auf PC und Konsole zu lösen, wäre das ein echter Schub für diese Art von Einzelspieler-Erlebnissen“, glaubt Dring. Allerdings werde es schwieriger, derartige Projekte wirtschaftlich umzusetzen.

Der Journalist verweist in seinem Artikel auf Spiele wie “Clockwork Revolution” und “The Outer Worlds 2”, die weiterhin in der Entwicklung seien, obwohl der Markt schwieriger werde und andere Projekte eingestellt wurden. Auch Sony setzt weiterhin auf große Blockbuster. Die Herausforderungen wachsen allerdings: Diese Produktionen benötigen Zeit, Ressourcen und ein kalkuliertes Risiko.

„The Outer Worlds 2“ ist weiterhin in Arbeit. Doch was ist, wenn der Erfolg ausbleibt?

Wie finden neue Spieler und klassische AAA-Games zusammen?

Ein mögliches Beispiel für neue Wege bietet ausgerechnet „Roblox“, hofft Dring. Die Plattform hatte kürzlich ein Lizenzmodell vorgestellt, das Markeninhabern wie Netflix oder Sega ermöglicht, ihre Inhalte Entwicklerteams zur Verfügung zu stellen.

„Netflix bietet Squid Game und Stranger Things an, Lionsgate stellt Saw und Twilight zur Verfügung, während Sega mit seiner IP Like a Dragon unterschrieben hat“, heißt es im Bericht. Dring empfiehlt der Branche, solche Gelegenheiten zu nutzen. Es eröffnen sich neue Wege, Zielgruppen zu erschließen und mit geringem Investitionsaufwand neue Inhalte zu schaffen.

Unabhängig davon bringe der strukturelle Wandel der Branche auch soziale Konsequenzen mit sich. Um wirtschaftlich zu bleiben, müssen Studios mit kleineren Teams arbeiten und Produktionen verkleinern. Allerdings: “Wenn wir kleinere Teams brauchen, die weniger Titel produzieren, dann bedeutet das auch weniger Stellen”, betonte Dring.

Entlassungen seien letztlich eine direkte Folge der Marktanpassung, nicht primär das Ergebnis externer Faktoren wie Automatisierung oder kurzfristiger Managemententscheidungen.

Dennoch spielt KI eine zunehmende Rolle in der Branche:

Am Ende bleibt es dabei: Die Videospielindustrie hat sich im Kern verändert. Der Fokus liege nicht mehr ausschließlich auf dem Produkt, sondern auf dem Netzwerk, das es umgibt. Unternehmen, die in diesem Umfeld erfolgreich sein wollen, müssen flexibel agieren, ihr Publikum genau kennen und bereit sein, neue Modelle auszuprobieren.

Eine Rückkehr zum alten Zyklus der klassischen AAA-Produktionen sieht Dring nicht: „Falls jemand glaubt, dass alles wieder so wird wie früher … das wird es nicht.“