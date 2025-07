„Missbräuchliche Preissetzung“ im PSN: Sony erzielt Etappensieg in Millionenklage in den USA

In den vergangenen Jahren sah sich Sony aufgrund der Preissetzung im PlayStation Store mehrfach Kritik ausgesetzt. Dem Unternehmen wurde unter anderem vorgeworfen, seine Marktmacht auszunutzen, um „künstlich hohe Preise“ für Spiele durchzusetzen.

Im US-Bundesstaat Kalifornien entschieden sich mehrere Spieler bereits im Jahr 2021 dazu, eine Sammelklage gegen Sony und die Preissetzungsmacht des Unternehmens vorzubereiten. Der Streitwert liegt bei 7,85 Millionen US-Dollar oder umgerechnet rund 6,45 Millionen Euro. Kurz nachdem die Gruppe ihre Klage einreichte, äußerte sich das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung und betonte, sich keiner Schuld bewusst zu sein.

Vor dem zuständigen US-Gericht konnte Sony nun einen ersten Etappensieg verbuchen. Laut Bloomberg (via PlayStation LifeStyle) entschied Bezirksrichterin Araceli Martínez-Olguín, die Klage wegen der „überhöhten Preise im PlayStation Store“ vorerst abzuweisen.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Klage damit komplett vom Tisch ist. In ihrer Begründung erklärte die Richterin, dass der Vergleich, der im März 2025 finalisiert wurde, keine ausreichende Klarheit aufweise und nicht den Richtlinien des U.S. District Court for the Northern District of California entspreche.

Den Klägern räumte das Gericht eine Frist von 30 Tagen ein, in denen sie die Mängel beheben und die Klage gemäß den Richtlinien einreichen können.

Die Sammelklage reichten die Spieler im Jahr 2021 ein – und damit zwei Jahre nachdem Sony angekündigt hatte, keine digitalen Codes für den PlayStation Store mehr im stationären Handel anzubieten. Die Kläger argumentierten, dass „Sonys Monopol es dem Unternehmen ermögliche, überhöhte Preise für digitale PlayStation-Spiele zu verlangen.“

„Preise, die deutlich höher seien als die ihrer physischen Gegenstücke, die in einem wettbewerbsorientierten Einzelhandelsmarkt verkauft werden, und deutlich höher, als sie in einem wettbewerbsorientierten Markt für digitale Spiele wären“, so die Klageschrift weiter.

In den Niederlanden klagen Verbraucherschützer ebenfalls

Ob die Kläger in den USA ihre Klage überarbeiten und erneut einreichen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Es handelt sich nicht um die einzige Klage dieser Art, mit der sich Sony derzeit konfrontiert sieht. Auch in den Niederlanden entschieden sich Verbraucherschützer im Februar dieses Jahres dazu, eine Sammelklage gegen den Konzern einzureichen.

Wie bereits in den USA wird Sony vorgeworfen, seine Marktmacht zu missbrauchen, um die Preise im PlayStation Store künstlich hochzuhalten.

Während Sony in den USA einen vorläufigen Etappensieg verbuchen konnte, wurde die Klage in den Niederlanden vom zuständigen Gericht zugelassen. „Wirtschaftsstudien haben gezeigt, dass Verbraucher für digitale Versionen im Durchschnitt 47 Prozent mehr bezahlen als für exakt dasselbe Spiel auf physischer Disk, obwohl die Vertriebskosten für Sony tatsächlich niedriger sind“, heißt es zur Begründung der Klage.

Nach Angaben der Verbraucherschützer soll Sony mit dieser Praxis seit 2013 rund 435 Millionen Euro auf dem niederländischen Markt erwirtschaftet haben.