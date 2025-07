Stellar Blade: Hacker übernehmen offiziellen X-Account – Entwickler warnt vor Krypto-Betrug

Wie Shift Up einräumte, gelang es Hackern, sich Zugriff auf den offiziellen X-Kanal von "Stellar Blade" zu verschaffen und betrügerische Krypto-Werbung zu platzieren. In einem offiziellen Statement warnt das Studio eindringlich vor dem Betrug.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung für die PS5 im vergangenen Jahr erschien der von Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ vor wenigen Wochen auch für den PC.

Auf dem PC entwickelte sich das Abenteuer rund um Protagonistin Eve ebenfalls schnell zu einem Erfolg. Wie die Ereignisse der vergangenen Stunden zeigen, rief dieser Erfolg jedoch auch Kriminelle auf den Plan, die die Popularität von „Stellar Blade“ für betrügerische Zwecke ausnutzen wollten. Laut einem Bericht von Comicbook gelang es Hackern, sich Zugriff auf den offiziellen X-Kanal von „Stellar Blade“ zu verschaffen.

Dort nutzten sie den Account, um einen Link zu einer angeblichen Kryptowährung namens „Stellar Blade Coin“ zu verbreiten, die hohe Gewinne versprach. Zudem schalteten die Hacker in den Tweets die Kommentarfunktion ab. Offenbar in dem Versuch, Nutzer daran zu hindern, in der Kommentarsektion vor dem Betrug zu warnen.

Entwickler melden sich zu Wort und warnen vor Betrug

Die Beiträge nutzten Figuren und Bilder aus „Stellar Blade“, um sogenannte Airdrops für die „Stellar Blade Coins“ zu bewerben. Um ahnungslose Nutzer zu ködern, versahen die Betrüger die Posts mit übertriebenen Behauptungen über bereits ausgezahlte Beträge.

Zudem versprachen sie exklusive Ingame-Inhalte wie Exo-Anzüge und Waffen-Upgrades. Kurz nachdem die betrügerischen Tweets auf dem offiziellen X-Kanal von „Stellar Blade“ auftauchten, meldete sich Entwickler Shift Up zu Wort und bestätigte, dass es Hackern gelungen war, sich Zugriff auf den Kanal zu verschaffen.

Gleichzeitig warnte Hyung-Tae Kim, der Game-Director von Shift Up vor dem versuchten Krypto-Betrug.

„Der offizielle Stellar Blade-Account wurde kompromittiert, und derzeit werden unautorisierte Beiträge mit Kryptowährungs-Airdrops und verdächtigen Anmeldeaktionen veröffentlicht“, schrieb Kim.

„Wir bitten alle dringend, nicht auf diese Beiträge zu reagieren und vorsichtig zu bleiben. Wir befinden uns aktuell in aktiven Gesprächen zur Wiederherstellung des gehackten Accounts und bitten Sie herzlich um Geduld und Verständnis während dieses Prozesses.“

Krypto-Betrüger in den vergangenen Jahren auf dem Vormarsch

Die Popularität von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum führte in den vergangenen Jahren dazu, dass entsprechende Betrugsversuche kontinuierlich zunahmen.

In mehreren Fällen hackten Betrüger die Social-Media- oder YouTube-Kanäle bekannter Content-Kreator oder Medienunternehmen und versuchten, ahnungslose Nutzer mit überzogenen Gewinnversprechen zu überzeugen.

Selbst große Unternehmen wie der Anime- und Manga-Verlag Viz Media waren vor solchen Hackerangriffen nicht gefeit. Anfang des Jahres gelang es Betrügern beispielsweise, den Konzern zu hacken und unsichere Links zu betrügerischen Kryptowährungen auf dessen Webauftritten zu platzieren.