Assassin’s Creed: Vertieft die Netflix-Serie die Story eines bekannten Charakters? Fans haben eine Theorie

Bereits vor fünf Jahren kündigte Ubisoft eine Live-Action-Serie zu „Assassin’s Creed“ an, doch hinter den Kulissen verliefen die Arbeiten am Projekt ziemlich holprig: Es kam zu personellen Veränderungen und mit Jeb Stuart („Stirb langsam“, „Vikings: Valhalla“), der als Drehbuchautor und Showrunner fungieren sollte, verkündete ein prominenter Name aufgrund von kreativer Differenzen seinen Abschied.

Im Nachhinein wurde es lange Zeit still um die „Assasssin’s Creed“-Serie, sodass einige Fans sogar befürchteten, die Adaption käme niemals zustande. Doch nachdem Mitte Mai Berichten zufolge ein neues Autorenteam gefunden wurde, gab es vor wenigen Tagen endlich gute Nachrichten: Netflix hat dem Projekt die Freigabe erteilt.

Details zur Handlung liegen bislang zwar noch nicht vor, doch die Fans haben bereits eine Vermutung: Demnach könnte die kommende Serie die Geschichte eines bekannten Charakters aus der „Assassin’s Creed“-Reihe vertiefen.

Wird Basim der Star der Netflix-Serie?

Ubisofts „Assassin’s Creed“-Franchise umfasst mittlerweile 13 Hauptspiele und zahlreiche Ableger, sodass die Showrunner reichlich Auswahl für mögliche Charaktere oder Storylines hätten. Doch ein Fan aufgrund mehrerer Faktoren nun eine Theorie aufgestellt, die er im „Assassin’s Creed“-Subreddit (via TheGamer) teilte.

Demnach könnte die Serie die Geschichte von Basim Ibn Ishaq weitererzählen, der erstmals in „Assassin’s Creed Valhalla“ auftauchte und mit „Assassin’s Creed Mirage“ auch ein eigenes Abenteuer spendiert bekam. Grund für diese Vermutung ist unter anderem ein Tweet von Schauspieler und Stuntman Lee Majdoub, der Basim sein Gesicht und seine Stimme leiht.

Kurz nach der Netflix-Ankündigung bekundete Majdoub, der zuletzt auch als Dr. Robotniks Assistent Agent Stone in den „Sonic the Hedgehog“-Filmen zu sehen war, sein Interesse an der „Assassin’s Creed“-Serie. Und auch 2023 fragte er bereits in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst: „Wann ist Basim in einer Live-Action-Serie?“

Weitere Gründe für Basims mögliche Hauptrolle

Einen weiterer, mit dem der Nutzer seine Theorie untermauert, ist der angebliche Deal zwischen Ubisoft und der saudischen Savvy Games Group. Anfang des Jahres tauchten Berichte auf, dass Ubisoft-CEO Yves Guillemot nach Saudi-Arabien reiste, und sich zu Gesprächen getroffen hat. Das Ziel: Weitere Inhalte für „Assassin’s Creed Mirage“ entwickeln.

Um was für Inhalte es sich dabei handeln sollte, ist nicht bekannt, doch natürlich lag die Vermutung nahe, dass es sich um einen DLC für das Spiel handeln könnte. Doch: „Hier ist meine kleine Theorie: Was wäre, wenn diese Serie tatsächlich die angebliche Fortsetzung von Mirage ist, die die Saudis finanziert haben? Könnte das alles nur Teil einer kalkulierten Publikumsaufwärmung sein, etwas, das im modernen Showmarketing mittlerweile weit verbreitet ist?“, mutmaßte der Theoretiker.

Weitere Indizien seien seiner Meinung nach die letztjährige Serie „Hashashin“, die sich ebenfalls um Assassinen im arabischen Raum dreht. Und auch Schauspielerin Shohreh Aghdashloo, die in „Mirage“ als Roshan zu sehen war, könnte in der Netflix-Serie ihre Rolle wieder aufnehmen, nachdem sie zuletzt auch schon im „The Batman“-Spin-off „The Penguin“ glänzte.

Letztendlich handelt es sich alles nur um Spekulationen, welche Richtung Netflix und die Showrunner einschlagen werden. Verantwortlich für die kreative Leitung sind Roberto Patino („Westworld“, „DMZ“) und David Wiener („Halo“, „The Killing“), die bislang nur in Aussicht stellten, Themen wie „Macht, Gewalt, Sex, Gier und Rache“ zu behandeln.

Details zur Anzahl der Episoden und einem möglichen Startzeitraum für „Assassin’s Creed“ sind ebenfalls noch nicht bekannt.