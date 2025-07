Avatar Frontiers of Pandora: Kostenloses Update bringt willkommene Features pünktlich zum neuen Film 

Passend zum neuen Film „Avatar: Fire and Ash“, der im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommt, wird ein neues und kostenloses Update für Ubisofts „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheinen. Spieler können sich über zwei der meist gewünschten Features freuen.

Im Dezember 2023 veröffentlichten Ubisoft und Entwickler Massive Entertainment („The Division“, „Star Wars Outlaws“) mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ ein brandneues Action-Abenteuer, dass auf der bekannten Welt von James Camerons „Avatar“ basiert. Zwar erzählt das Videospiel eine eigene Geschichte, gehört aber dennoch zum offiziellen Kanon des Film-Universums.

Und wie die Veratwortlichen jetzt bekannt gegeben haben, wird im Dezember 2025 ein brandneues Update für „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheinen. Die Aktualisierung kommt pünktlich zum dritten Jubiläum des Spiels und zum Start von „Avatar: Fire and Ash“, dem dritten Film der Reihe, der am 19. Dezember in die Kinos kommen soll. Und Spieler können sich freuen: Das kostenlose Update wird gleich zwei der meist gewünschten Features mit sich bringen.

Third-Person-Modus: Pandora aus einer neuen Perspektive

Wie Ubisoft in einer Pressemitteilung enthüllt hat, wird das angekündigte Update am 5. Dezember 2025 erscheinen und „Avatar: Frontiers of Pandora“ um einen Third-Person-Modus und das New Game+ erweitern. Um die beiden Features ein wenig näher vorzustellen und einen Einblick in den Entwicklungsprozess zu gewähren, wurde auch ein passendes Video bereitgestellt.

Dank des Third-Person-Modus können Spieler die Welt von Pandora in Zukunft „auf Knopfdruck aus einer neuen Perspektive“ erleben – beim Erkunden, Kämpfen oder dem Genießen der Landschaft. Dafür haben die Entwickler sowohl die Animationen als auch die Steuerung, Audio und Kamerasysteme überarbeitet, um „ein nahtloses und intuitives Erlebnis zu gewährleisten“. Das Ziel: „Ein neues Gefühl von Größe, Freiheit und Immersion.“

New Game+ lässt die Spieler noch tiefer in die Welt von Pandora eintauchen

Das zweite neue Feature ist das New Game+: Dadurch können Spieler, die „Avatar: Frontiers of Pandora“ bereits beendet haben, nochmal tiefer in die Geschichte und die Welt von Pandora eintauchen, in dem sie all ihre Fähigkeiten und ihr gesamtes Inventar behalten. Es warten stärkere Gegner, bessere Ausrüstung und ein komplett neuer Fähigkeitsbaum.

„Wir haben uns Avatar: Frontiers of Pandora immer als eine lebendige Welt vorgestellt, die sich mit unseren Spielern weiterentwickelt“, so Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment. „Dieses Update würdigt die Leidenschaft unserer Community und wir sind unseren Spielern für ihre Unterstützung dankbar. Sie bedeutet unserem Team unendlich viel.“

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist seit dem 7. Dezember 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Seit dem wurden auch schon zwei umfangreiche Erweiterungen veröffentlicht: „The Sky Breaker“ und „Secrets of the Spires“ brachten unter anderem neue Story-Elemente, Gebiete und Aktivitäten ins Spiel.