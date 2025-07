Batman: „Ich bin ein großer Fan“ – James Gunn spricht über den Dunklen Ritter im neuen DCU

Mit „Superman“ startete kürzlich das neue DC Universe. Batmans Solo-Film „The Brave and the Bold“ liegt zwar noch in der Ferne, doch nun deutete DCU-Chef James Gunn an, dass der Dunkle Ritter womöglich schon früher im Franchise auftauchen könnte. Außerdem sprach er über einen möglichen Darsteller.

In diesem Monat fiel mit dem Film „Superman“, in dem David Corenswet als ikonischer Superheld zu sehen ist, der Startschuss für das neue DC Universe (DCU). Und während Batman-Fans noch auf „The Batman – Part 2“ mit Robert Pattinson warten müssen – dessen Kinostart zuletzt auf 2027 verschoben wurde und der zum eigenständigen Elseworlds-Universum gehört – wird der Dunkle Ritter auch im Rahmen des neuen DCU in einer frischen Version erscheinen.

Der ankündigte Solo-Film mit Batman mit dem Titel „The Brave and the Bold“ wird voraussichtlich aber erst nach „The Batman – Part 2“ zu sehen sein, um genügend Abstand zu gewährleisten. Allerdings könnte Bruce Waynes alter Ego schon zuvor sein Debüt im neuen DCU geben. Das deutete DCU-Chef James Gunn jetzt in einem Interview an und sprach dabei auch über einen möglichen Darsteller.

Reacher-Star als neuer Batman und ein Debüt vor The Brave and the Bold?

Bereits seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, dass „Reacher“-Star Alan Ritchson in die Rolle des neuen DCU-Batman schlüpfen könnte. Und wie Collider jetzt berichtet, äußerte sich James Gunn mittlerweile selbst zu diesem Thema. Ein klares Bekenntnis lieferte er allerdings nicht ab, bestätigte dafür aber, dass der neue Batman schon vor „The Brave and the Bold“ in Erscheinung treten könnte.

Auf die Frage, ob „The Brave and the Bold“ und „The Batman – Part 2“ im selben Jahr in die Kinos kommen könnten, antwortete Gunn: „Wahrscheinlich nicht, also nicht im selben Kalenderjahr noch einmal. Ich werde aber nicht verraten, ob The Brave and the Bold die erste Gelegenheit sein wird, diesen Batman zu sehen. An die Besetzung habe ich noch nicht gedacht. Ich bin ein großer Fan von Alan Ritchson, sowohl als Schauspieler als auch als Mensch … warten wir einfach ab, was passiert.“

Alan Ritchson: „Man müsste mich nicht einmal dafür bezahlen, Batman zu sein“

Auch Ritchson äußerte sich bereits zu den Spekulationen über seine Person und sagt kürzlich in einem Wired-Video: „Das Verrückte an diesem Gerücht ist, dass James Gunn öffentlich gesagt hat: ‚LOL, er spielt nicht Batman.‘ Und trotzdem hält es sich hartnäckig. Ich werde jeden Tag gefragt, ob ich Batman spiele. Ob ich Batman spielen würde? Ja. Man müsste mich nicht einmal dafür bezahlen, Batman zu sein. Ja, ich würde den Anzug anziehen. ‚Gotham gehört mir.’“

Demnach wäre Ritchson überaus interessiert daran, in die Rolle von Batman zu schlüpfen, auch wenn sich in Teilen des Internets bereits Skepsis breit machte. So ist der Schauspieler bereits 42 Jahre alt, was einige Fans für zu alt empfinden, um einen neuen Batman im DCU darzustellen. Allerdings soll „The Brave and the Bold“ den Dunklen Ritter auf dem Höhepunkt seiner Karriere zeigen, sodass ein jüngerer Schauspieler nicht sonderlich gut passen würde.

Weitere Neuigkeiten rund um Batman:

Außerdem soll der Film auch Damian Wayne, den leiblichen Sohn von Bruce Wayne und Thalia al Ghul, als Robin einführen, der in den ersten acht bis zehn Jahren seines Lebens als Attentäter und Mörder aufgezogen und von James Gunn selbst als „Son of a Bitch“ beschrieben wurde.

Die Handlung wird wohl auf den bekannten Comics von Grant Morrison basieren, insbesondere auf der „Batman and Son“-Storyline. Gunn plant mit dem Film aber auch die „Bat-Family“ einzuführen, sodass neben Batman und Robin noch weitere Familienmitglieder zu sehen sein könnten. Als Regisseur wird Andy Muschietti („ES“, „The Flash“) gehandelt.