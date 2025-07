Call of Duty Black Ops 7: Altersfreigabe liefert neue Story-Details

Call of Duty Black Ops 7:

„Call of Duty: Black Ops 7“ wird zwar erst nächsten Monat offiziell enthüllt, doch die bereits erfolgte Altersfreigabe durch das amerikanische ESRB liefert schon jetzt neue Details zur Story des kommenden Shooters.

Offiziell angekündigt wurde „Call of Duty: Black Ops 7“ bereits Anfang Juni im Rahmen von Microsofts großem Xbox Games Showcase 2025. Außer einem ersten Teaser-Trailer, der ohne Gameplay auskommen musste, gab es bislang aber noch nicht viel zum Spiel zu sehen. Das wird sich im nächsten Monat ändern.

Auf der Opening Night Live der Gamescom 2025, die am Dienstag, dem 19. August, um 20 Uhr stattfinden wird, erfolgt die große Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops 7“, die neben ersten Spielszenen auch jede Menge Informationen verspricht. Doch aufgrund der bereits erfolgten Altersfreigabe durch das amerikanische ESRB sind schon jetzt neue Details bekannt geworden.

Im Kampf gegen einen Tach-Titanen und Roboter

Wie Insider Gaming berichtet, erhielt „Call of Duty: Black Ops 7“ wenig überraschend die gewohnte Altersfreigabe „M for Mature“, sodass der Shooter für Spieler ab 18 Jahren zugänglich sein wird. Dem Prüfbericht zufolge sind dafür vor allem „Blut und Gore, intensive Gewalt, starke Sprache, anzügliche Themen und Drogenkonsum“ verantwortlich.

Darüber hinaus verrät das ESRB folgende neue Details zur Handlung: Spieler werden es in „Black Ops 7“ mit einem „Tech-Titanen“ aufnehmen und ihn „daran hindern, an die Macht zu gelangen“. Außerdem wird man es in den Kämpfen nicht nur mit „feindlichen Soldaten“, sondern auch „Robotern“ und „Kreaturen“ zu tun bekommen – letztes wahrscheinlich im Zombie-Modus.

Obendrein verrät der Prüfbericht, dass es im Spiel ordentlich zur Sache geht: „Schusswechsel, Schmerzensschreie und Blutspritzer-Effekte“ stehen an der Tagesordnung, während „Hinrichtungsbewegungen/-sequenzen“ zu sehen sind, in denen Feinde „wiederholt in Brust, Hals oder Rumpf gestochen“ werden können. Auch detaillierte Zerstückelungen und Enthauptungen bei Zombie- und Halluzinationssequenzen werden erwähnt.

Ebenfalls ein Thema ist der Drogenkonsum: Der Spielcharakter inhaliert „Marihuana aus einer bongartigen Vorrichtung, die an einem Gewehr befestigt ist“ oder raucht Joints. Ebenso werden „anzügliche Themen“ und „weibliche Figuren mit tiefem Ausschnitt und/oder freizügigen Outfits“ angedeutet. Kraftausdrücke wie „fuck“ oder „shit“ sind ebenfalls im Spiel zu hören.

Release angeblich Mitte November

Abseits dessen ist bislang bekannt, dass „Black Ops 7“ als direkter Nachfolger zum 2012 erschienen „Black Ops 2“ dienen und direkt an die altbekannten Ereignisse anknüpfen wird. So schlüpfen Spieler im Jahr 2035 – und somit über 40 Jahre nach dem zuletzt veröffentlichten „Black Ops 6“ – erneut in die Rolle von Protagonist David Mason, der gemeinsam mit seinem Team gegen einen „manipulativen Feind“ antreten muss, „der Angst als primäre Waffe nutzt“. Dabei dürfte es sich um den im ESRB-Bericht erwähnten „Tech-Titanen“ handeln.

Erscheinen wird „Black Ops 7“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Darüber hinaus wird der Shooter auch noch für die alten Konsolen und somit für die PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ein konkreter Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt – zumindest nicht offiziell. Wie ein Insider vor wenigen Tagen verraten hat, soll der neueste Ableger von Activisions Shooter-Reihe am 14. November 2025 erscheinen. Eine Bestätigung dürfte die große Enthüllung auf der Gamescom liefern.