Clair Obscur Expedition 33: Nur ein Witz? Diese dramatische Wendung sollte es eigentlich gar nicht geben (Spoiler)

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ veröffentlichte Sandfall Interactive nicht nur einen der größten Überraschungshits des Jahres 2025. Neben dem dynamischen Kampfsystem und der stimmigen Spielwelt sorgten vor allem die Charaktere und die bewegende Geschichte dafür, dass viele Spieler den Titel als eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre ansehen.

In einem Interview blickte Sandfalls Game Director Guillaume Broche noch einmal auf die Entwicklung von „Clair Obscur: Expedition 33“ zurück. Wie Broche verriet, hätte die gesamte Geschichte des Rollenspiels auch ganz anders verlaufen können. Dabei bezieht er sich auf eine dramatische Wendung, die die Handlung erst zu dem machte, was sie heute ist.

Da Broches Aussagen massive Story-Spoiler enthalten, solltet ihr das Lesen an dieser Stelle abbrechen, wenn ihr den ersten Akt oder noch besser die gesamte Kampagne noch nicht abgeschlossen habt.

Der Witz, der alles verändern sollte

Spieler von „Clair Obscur: Expedition 33“ dürften bereits ahnen, worauf das Ganze hinausläuft. So griff der Game Director in der aktuellen Ausgabe von „Behind the Voice“ (via The Gamer) das Schicksal des Charakters Gustave auf, der am Ende des ersten Akts von Renoir ermordet wird. Wie Broche verriet, war diese tragische Szene ursprünglich gar nicht geplant.

Stattdessen entstand der Vorschlag für Gustaves Tod aus einem Scherz zwischen Broche und Creative Director Jennifer Svedberg-Yen. Ursprünglich stammte die Idee aus „We Lost“, einem früheren Projekt von Sandfall Interactive, das das Studio nie fertigstellte.

Das Konzept, den Protagonisten sterben zu lassen, wurde später in der Entwicklung von „Clair Obscur: Expedition 33“ aufgegriffen und änderte den weiteren Verlauf der Geschichte drastisch.

Schnell erkannten Broche und Svedberg-Yen das Potenzial dieser Idee. Vor allem hinsichtlich der Geschichte des Rollenspiels, in der persönliche Verluste eine tragende Rolle spielen. „Was, wenn wir ihn töten? Was, wenn wir den Hauptcharakter töten?“, scherzte Svedberg-Yen während einer Brainstorming-Runde mit Broche, woraufhin dieser laut eigenen Angaben antwortete: „Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das.“

Broche erklärte weiter: „Ich denke, das ist sehr wichtig für die Themen des Spiels. Dass wir den Spieler einladen, Verluste zu fühlen. Und es gibt nichts, das diese Botschaft mehr vermittelt, als einfach den Hauptcharakter sterben zu lassen.“

„Clair Obscur: Expedition 33“ erschien im April 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Passend zu seinem Namen verkaufte sich das Rollenspiel trotz der Aufnahme in den Xbox Game Pass in 33 Tagen mehr als 3,3 Millionen Mal.