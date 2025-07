Cyberpunk 2077: Kommt ein Third-Person-Modus? CD Projekt RED nimmt Stellung

Die Tatsache, dass Entwickler CD Projekt RED für „Cyberpunk 2077“ konsequent auf die First-Person-Perspektive setzt, sodass die Spieler das Abenteuer von V aus nächster Nähe verfolgen können, kommt nicht bei allen gleich gut an. Somit besteht seit jeher der Wunsch nach einer Third-Person-Ansicht.

Und nachdem erst kürzlich das neue Update 2.3 für das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel veröffentlicht wurde, hoffen die Spieler nach wie vor, dass die Entwickler in Zukunft womöglich doch noch eine entsprechende Option hinzufügen. Wie die Chance stehen? Dazu äußerten sich die Verantwortlichen jetzt selbst.

Entwickler erteilen Third-Person-Plänen eine Absage

CD Projekt RED zufolge sollten die Spieler ihre Erwartungen jedoch zügeln: Eine Third-Person-Perspektive für „Cyberpunk 2077“ ist nach wie vor kein Thema und derzeit auch nicht in Planung. Das stellte das Entwicklerstudio nun auf Nachfrage eines Fans auf dem Kurznachrichtendienst X klar: „Tut uns leid, derartige Pläne haben wir nicht“, so die Entwickler in ihrer Antwort. (via TheGamer).

Bereits in der Vergangenheit äußerten sich die Macher zur First-Person-Perspektive und verteidigten ihre Entscheidung. Demnach sei die Wahl nicht einfach nur aus einer Laune heraus getroffen wurden. Stattdessen soll damit in erster Linie die Immersion gefördert werden. Das erklärte Level Designer Max Pears bereits im September 2019.

„Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass wir über das Ganze nachgedacht haben und dass unser Prozess einer Logik folgt. Wir haben das nicht nur zufällig reingeworfen. Wir haben uns darüber eine Menge Gedanken gemacht“.

Zudem führte er aus: „In der Demo aus dem vergangenen Jahr habt ihr das Dialog-System gesehen, in dem euch jemand eine Waffe ins Gesicht gehalten hat. In der Third-Person-Perspektive würde das meiner Meinung nach nicht die gleiche Wirkung erzielen. Es sind Momente wie dieser, die dir das Gefühl vermitteln, dass das Ganze deine Geschichte und somit dein Charakter ist.“

Third-Person für Cyberpunk 2?

Allerdings dürfte CD Projekt RED mittlerweile mitbekommen haben, wie sehr sich ein Teil der Spieler eine Third-Person-Perspektive wünscht. Womöglich könnten die Entwickler diesem Wunsch mit der Fortsetzung nachkommen: „Cyberpunk 2“ befindet sich bereits in der Entwicklung, hat im Mai dieses Jahres die Konzeptphase hinter sich gelassen und mittlerweile die Vorproduktion erreicht.

Allerdings tauchte bereits im vergangenen Februar ein Stellenangebot des Studios auf, das deutlich machte, dass auch das Sequel wieder aus der Ego-Ansicht gespielt wird. So war man auf der Suche nach Bewerbern, die ihr „Fachwissen“ nutzen sollen, „um das immersive Erlebnis der Spieler in der Ego-Ansicht zu verbessern.“

Eine Option wäre jedoch, die Third-Person-Perspektive als Option anzubieten. Das bedeutet für Entwickler allerdings einen enormen Mehraufwand, wie auch Capcom zuletzt erfahren musste.

Das japanische Studio arbeitet derzeit an „Resident Evil Requiem“ und möchte den Fans entgegenkommen, indem das Horrorspiel sowohl aus der Third- als auch aus der First-Person-Ansicht spielbar sein wird. Produzent Masato Kumazawa erklärte jedoch, dass die Entwicklung dadurch zu einer Herausforderung werde und sich anfühle, als würde man zwei Spiele parallel entwickeln.